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吃得到香草烤雞、沙朗牛排！樂雅樂佳節套餐2人也能吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
義式香草烤雞奢華組，每套2,980元。圖／樂雅樂提供
義式香草烤雞奢華組，每套2,980元。圖／樂雅樂提供

迎接感恩節與聖誕節，樂雅樂應景推出「義式香草烤雞奢華禮籃」，一次享有義式烤雞與多種配餐、甜點，適合親友歡聚共享。同時還有「輕奢華派對雙人饗宴」，將烤半雞與海陸餐點搭配，適合輕鬆享受佳節儀式感。

「義式香草烤雞奢華禮籃」以選用仿土雞為主角，佐以多種香料調味，經長時間慢烤而成，外皮還刷上迷迭香、大蒜、肯瓊粉香料等調味，可搭配紅酒干蔥醬、櫻桃蔓越莓醬享用。同時並搭配義式松露時蔬、帕瑪森起士軟法麵包、韓國海苔等配餐，並且特別新加入「南瓜鹹派」與「蜜漬蘋果派」，帶來不同風味變化。前者是以南瓜、燻雞肉及帕瑪森起司結合製成，具有濃郁香氣。「蜜漬蘋果派」則以蜜漬蘋果搭配巧克力、葡萄乾與肉桂，適合作為甜點品嚐。「義式香草烤雞奢華禮籃」每套2,980元，適合4～6人共享，限時供應至12月25日（需提前預定）

此外，樂雅樂也推出「輕奢華派對雙人饗宴」，主餐規劃烤喀什米爾風味烤半雞，還有沙朗牛排及北海道干貝鱸魚紙鍋可做選擇，並且從前菜到甜點一次擁有，每套999元，較原價現省近600元。

輕奢華派對雙人饗宴，每套999元。圖／樂雅樂提供
輕奢華派對雙人饗宴，每套999元。圖／樂雅樂提供

甜點 紅酒

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