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老先覺、潮味決「柴語錄」大方送！保溫袋、杯套帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老先覺、潮味決與柴語錄攜手，推出「多功能保溫袋」等多種週邊。圖／吾蜂美味集團提供
老先覺、潮味決與柴語錄攜手，推出「多功能保溫袋」等多種週邊。圖／吾蜂美味集團提供

連鎖小火鍋「老先覺」、滷味「潮味決」自11月23日起，將與「柴語錄Shibasays」攜手推出週年慶聯名活動，不僅在門市、紙碗上可以見到柴語錄的角色，還有一系列週邊商品同步登場，只要參加抽獎就能免費帶回家，陪伴粉絲度過冬日時光。

「老先覺」主打個人麻辣鍋物，近期主打有料火鍋「剝皮辣椒瓜仔雞鍋」、「剝皮辣椒瓜仔鍋」等新品，將經典手路菜與懷舊瓜仔搭配融入火鍋湯頭，帶來微辛微甜的湯頭滋味。「潮味決」則是把滷味與黑胡椒融合，新推出「黑椒遇見湯」與「黑椒小辛乾」兩種吃法，藉由胡椒的香氣為食材增添風味。

11月23日起，老先覺、潮味決與柴語錄攜手，在門市與餐碗上都可以看見柴語錄的角色圖案。另外「老先覺」開鍋即贈「開鍋招柴券（抽獎券）」1張；「潮味決」單筆消費滿150元即可獲得「潮吉有柴券（抽獎券）」1張。每張抽獎券打開即可獲得獎項，張張有獎。包括有「多功能保溫袋」、「柴犬造型杯套」、「柴犬造型原子筆」、「新春開運紅包袋」等不同獎品。除了透過抽獎免費獲得外，現場亦提供加價購服務，各款週邊加購價25～209元不等。

潮味決推出「黑椒遇見湯」與「黑椒小辛乾」兩種新吃法。圖／吾蜂美味集團提供
潮味決推出「黑椒遇見湯」與「黑椒小辛乾」兩種新吃法。圖／吾蜂美味集團提供
柴犬造型杯套，加購價149元。圖／吾蜂美味集團提供
柴犬造型杯套，加購價149元。圖／吾蜂美味集團提供
老先覺推出「剝皮辣椒瓜仔雞鍋」、「剝皮辣椒瓜仔鍋」等新品。圖／吾蜂美味集團提供
老先覺推出「剝皮辣椒瓜仔雞鍋」、「剝皮辣椒瓜仔鍋」等新品。圖／吾蜂美味集團提供
柴犬造型原子筆，加購價45元。圖／吾蜂美味集團提供
柴犬造型原子筆，加購價45元。圖／吾蜂美味集團提供

火鍋 柴犬 原子筆

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