台灣「一蘭拉麵」12月調漲！網友：只能去日本吃了嗎？

要漲價了！來自日本的「一蘭拉麵」，自2017年首度登台，是許多人喜愛的日式拉麵品牌。不過一蘭拉麵宣佈，考量商品原物料、人力等營運成本持續增加，將於12月1日上午10點起，調整商品售價。隨著消息一出，網友也留言表示「一碗要300了嗎」、「只能明年去日本吃了嗎？」

「一蘭拉麵」自1960年於日本福岡創立，以豚骨拉麵為招牌明星商品，並且提供一人一席的「味集中座位」，乃是日本知名的連鎖拉麵品牌，更是許多民眾赴日旅遊的必吃美食之一。2017年，一蘭正式登台，目前在台北信義區開設台北本店、台北本店別館，並於2022年11月開設台中朝富店，同樣提供招牌的拉麵料理。