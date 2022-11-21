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台灣「一蘭拉麵」12月調漲！網友：只能去日本吃了嗎？
要漲價了！來自日本的「一蘭拉麵」，自2017年首度登台，是許多人喜愛的日式拉麵品牌。不過一蘭拉麵宣佈，考量商品原物料、人力等營運成本持續增加，將於12月1日上午10點起，調整商品售價。隨著消息一出，網友也留言表示「一碗要300了嗎」、「只能明年去日本吃了嗎？」
「一蘭拉麵」自1960年於日本福岡創立，以豚骨拉麵為招牌明星商品，並且提供一人一席的「味集中座位」，乃是日本知名的連鎖拉麵品牌，更是許多民眾赴日旅遊的必吃美食之一。2017年，一蘭正式登台，目前在台北信義區開設台北本店、台北本店別館，並於2022年11月開設台中朝富店，同樣提供招牌的拉麵料理。
一蘭於11月21日透過官方粉絲團發布公告，指出「感謝顧客長期以來對一蘭的愛顧，為持續提供優質的服務與餐點品質，考量商品原物料、人力等營運成本持續增加，將於12月1日上午10點起，調整商品售價。」雖然公告中未提及漲價品項、調漲幅度，但仍令許多粉絲們擔憂。網友們也留言表示「日本吃比較便宜」、「台灣收入比日本低 拉麵比日本貴 讚」、「漲聲響起來」
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