教父牛排結合星級法料 打造私宅餐廳D&C Residence

擁有「牛排教父」封號的名廚鄧有癸（Danny）再推新品牌！繼10月於新北林口A9精華住宅區，開設全新Casual Dining品牌Amber Hill之後；這次鄧有癸傾力改造起家厝舊址，將位於北市大安區的教父牛排系列餐廳首間店Danny&Company舊址，打造為全新預約制私宅料理餐廳D&C Residence。新餐廳即日起進入試營運，預定12月1日正式開幕。目前僅提供晚餐時段服務，各餐期限額24位。

鄧有癸有感於過去至私人宅邸做外燴時，經常苦於廚房設備不盡完善，因此這次全新打造的私宅料理餐廳D&C Residence，走的是私人豪華寓所式的全新時尚餐飲型態，「D&C Residence擁有最頂級的廚房設備與一流的團隊，大家可以把這裡當做自己的私宅餐廳，享受頂級料理。」

長年於美國考察餐飲最新風向的鄧有癸，這次特別跨海邀請舊金山知名餐廳「NIGHTBIRD」女主廚Kim Alter來台參與菜單設計，將教父的招牌牛排料理搭配新穎的法餐烹調手法，攜手推出「日本A5菲力襯姬松茸套餐」（每人4,500＋10％），八道式套餐宛如深秋的花園盛宴，另精心搭配特製黑蒜奶油麵包、餐後茶點與手工鳳梨酥為伴手禮，還有Kim Alter主廚特別以台灣食材所設計六款特調雞尾酒，提供賓客餐前的開胃飲品或餐酒搭配。

Kim Alter曾在舊金山紅極一時的米其林二星餐廳「Aqua」擔任副主廚，她以獨樹一格的精湛法式廚藝享譽北美，擅於將經典菜餚翻轉成令人驚豔的嶄新風味，並於2018亦獲得美國餐飲界最高榮譽詹姆斯比爾德獎（James Beard Foundation Awards, JBFA）提名及Star Chefs年度永續發展主廚等北美大獎肯定。

首季八道式菜單延續教父牛排餐飲體系的套餐形式，主打鄧有癸式風格的「日本A5菲力襯姬松茸」，選用日本A5熊本牛菲力部位，肉質軟嫩多汁、油花分布均勻近乎完美，經純熟的獨門技巧煎烤，完美鎖住油花精華並呈現粉嫩色澤；佐以主廚 Kim Alter細膩的法式料理手法，別出心裁地運用多種道地台灣食材入菜，包括將台灣酸梅粉化為酥脆胭紅魚鱗的「青魽漬昆布襯杏李、大根與檸檬油醋」、運用台灣水果玉米及當季筊白筍的清甜來突顯牡丹蝦鮮香味美的「板煎牡丹蝦、甜玉米及筊白筍」，以及巧妙以台灣地瓜嘗試薄片、酥炸與磨製成粉的多元形式展現純粹自然風味的「甘藷薄片、豆豉油醋與拌炒綜合香料」等多道創意料理。

D&C Residence 也十分重視餐與茶酒之間的美味關係，不僅有機會品嚐到鄧有癸個人收藏全台獨有的House wine，還可以嚐到Kim Alter以台灣食材特製的6款雞尾酒。「Golden Pearl」將台灣水梨慢磨後混合香茅與松針，散發細緻甘草風味；「芹菜」取西洋菜搭配蔬果入酒、散發清香氣息；「台灣原生小米」以小米酒為靈感，結合舒肥及炒製的烹飪概念，添入新鮮瓜果與荷蘭百年經典琴酒 Genever，烘托出台灣小米的強烈原始香氣。

「Ganshu」運用火烤、乾煎與舒肥的手法，將散發焦糖香的紅心蜜地瓜混合苦艾酒及昆布等特殊食材，碰撞出甜中帶苦洋溢著豐沛海味的奇異口感；「Shiny Dimond」取薑黃粉滴入純天然苦精的藥草酒；另外選用新鮮紅皮葡萄連皮慢火熬製、入口帶有濃郁漿果酸香的「Kyoho」，大量融入細緻的法餐烹飪技巧融入調酒過程，也成為D&C Residence 另一大餐飲亮點，為饕客們帶來全新的餐酒體驗。

◎D&C Residence ．營業時間：目前僅提供晚餐時段18:00～22:00服務，每週一公休 ．訂位方式：電話訂位 (02) 2705-9911 ．粉絲團FB：D&C Residence ．地址：台北市大安區四維路52巷33號

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