10年「穗科烏龍麵」忠孝店結束營業！ 網友嘆：好可惜

喜愛吃烏龍麵的民眾，未來又少一間選擇了！自2012年4月創立至今的「穗科手打烏龍麵（忠孝店）」近日宣佈，即將於11月25日結束營業，為10年的營業時光劃下句點，業者也建議轉前往復北店用餐。對此，網友們也留言表示「謝謝忠孝店曾帶給我們的美好回憶」、「很愛吃你們的麵....」、「每次從香港來到台北都會吃，好掛念你們的烏龍麵呀」。

隸屬於稻荷集團旗下的「穗科手打烏龍麵」，標榜打造了素雅的日式庭院與舒適用餐環境，堅持日日手作的純手工烏龍麵。店內提供自慢冷麵、泡菜冷麵、溫蔬胡麻拌麵，還有上湯烏龍麵、濃蕃茄烏龍麵、咖哩烏龍麵等多種麵食，是許多蔬食者、麵食者的愛店，在google上獲得超過2,200則評論，平均獲得4.3分。