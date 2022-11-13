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10年「穗科烏龍麵」忠孝店結束營業！ 網友嘆：好可惜

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「穗科手打烏龍麵（忠孝店）」近日宣佈，即將於11月25日結束營業。圖／擷取自穗科手打烏龍麵 hoshina
「穗科手打烏龍麵（忠孝店）」近日宣佈，即將於11月25日結束營業。圖／擷取自穗科手打烏龍麵 hoshina

喜愛吃烏龍麵的民眾，未來又少一間選擇了！自2012年4月創立至今的「穗科手打烏龍麵（忠孝店）」近日宣佈，即將於11月25日結束營業，為10年的營業時光劃下句點，業者也建議轉前往復北店用餐。對此，網友們也留言表示「謝謝忠孝店曾帶給我們的美好回憶」、「很愛吃你們的麵....」、「每次從香港來到台北都會吃，好掛念你們的烏龍麵呀」。

隸屬於稻荷集團旗下的「穗科手打烏龍麵」，標榜打造了素雅的日式庭院與舒適用餐環境，堅持日日手作的純手工烏龍麵。店內提供自慢冷麵、泡菜冷麵、溫蔬胡麻拌麵，還有上湯烏龍麵、濃蕃茄烏龍麵、咖哩烏龍麵等多種麵食，是許多蔬食者、麵食者的愛店，在google上獲得超過2,200則評論，平均獲得4.3分。

儘管獲得許多民眾喜愛，但是穗科仍宣佈，將於11月25日結束忠孝店。停業公告中也指出，「選在國際素食日熄燈 要向滋養著萬物生長的土地 好好說聲 謝謝」對於穗科的停業訊息，粉絲們也感到不捨，留言表示「我超愛穗科的烏龍麵」、「你們是我跟女友第一次也是第一家約會的素食餐廳」、「好可惜！」隨著忠孝店結束營業，目前穗科手打烏龍麵還有「復北店」可供用餐。

穗科手打烏龍麵提供多種烏龍麵麵食。圖／擷取自穗科手打烏龍麵 hoshina
穗科手打烏龍麵提供多種烏龍麵麵食。圖／擷取自穗科手打烏龍麵 hoshina

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