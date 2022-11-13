唱KTV配和牛！犇「私廚包廂」登場 鍋物、燒肉一次吃

老字號的「犇」針對旗下的安和本館進行改裝，透過完全預約制的型態，提供「店中店」的包廂私廚型態，並且以「鐵板燒＋割烹」的組合型態，提供「犇‧Private Kitchen 私房料理」，讓消費者一次品嚐到多種風格的料理組合。

此次的私廚包廂，標榜空間達到50坪，且規劃有KTV、雪茄區等設備。全店共規劃4間包廂，12人包廂低消35,000元，24人包廂低消則為50,000元。店內並且提供複合式無菜單料理。套餐採9道式規劃，一次可品嚐到鐵板、燒肉、鍋物、炸物等菜色。

套餐的鐵板料理中，「Black Opal 厚切和牛牛舌」，選用澳洲Black Opal和牛舌根的部位，增加厚度並透過精修60%，保留中間精華部位，經鐵板香煎後，呈現外酥內嫩的口感。「秘制醬燒手切牛 蒜香炒飯」則是以鐵板炒飯為至主軸，再搭配冷藏熟成手切牛及赤海膽，並以燒烤醬調味，更添豪華感。另外還有「松露滑蛋沙朗菠蘿包」可供品嚐。