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唱KTV配和牛！犇「私廚包廂」登場 鍋物、燒肉一次吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
秘制醬燒手切牛 蒜香炒飯。圖／犇提供
秘制醬燒手切牛 蒜香炒飯。圖／犇提供

老字號的「犇」針對旗下的安和本館進行改裝，透過完全預約制的型態，提供「店中店」的包廂私廚型態，並且以「鐵板燒＋割烹」的組合型態，提供「犇‧Private Kitchen 私房料理」，讓消費者一次品嚐到多種風格的料理組合。

此次的私廚包廂，標榜空間達到50坪，且規劃有KTV、雪茄區等設備。全店共規劃4間包廂，12人包廂低消35,000元，24人包廂低消則為50,000元。店內並且提供複合式無菜單料理。套餐採9道式規劃，一次可品嚐到鐵板、燒肉、鍋物、炸物等菜色。

套餐的鐵板料理中，「Black Opal 厚切和牛牛舌」，選用澳洲Black Opal和牛舌根的部位，增加厚度並透過精修60%，保留中間精華部位，經鐵板香煎後，呈現外酥內嫩的口感。「秘制醬燒手切牛 蒜香炒飯」則是以鐵板炒飯為至主軸，再搭配冷藏熟成手切牛及赤海膽，並以燒烤醬調味，更添豪華感。另外還有「松露滑蛋沙朗菠蘿包」可供品嚐。

除此之外，最為重點的「極上日本和牛肋眼A5」，將A5和牛透過百餘道劃刀處理，鐵板香煎後更添增添細緻口感。「蒲燒鰻魚天婦羅」則是選用海自慢的蒲燒鰻，以日本名店手法油炸處理，品嚐時包裹在海苔中，能享受甘鹹交錯的滋味與酥軟兼具的口感。另道「慢熬老母雞湯鍋 伊比利5J火腿」使用20隻老母雞慢燉48小時以上、濃縮而成的雞湯，並添加伊比利豬5J火腿增添風味，入口溫潤暖心。套餐中還有黑毛和牛三明治佐豚勝つソース、蘇澳直送紅喉魚佐烏魚子／澎湖野生大明蝦（2擇1），以及焦糖蘋果薄餅佐香蕉冰淇淋最為收尾，每套3,980元。

極上日本和牛肋眼A5。圖／犇提供
極上日本和牛肋眼A5。圖／犇提供
蒲燒鰻魚天婦羅。圖／犇提供
蒲燒鰻魚天婦羅。圖／犇提供
犇安和本館提供店中店型態的私廚包廂服務。圖／犇提供
犇安和本館提供店中店型態的私廚包廂服務。圖／犇提供
包廂內也提供KTV服務。圖／犇提供
包廂內也提供KTV服務。圖／犇提供
黑毛和牛三明治佐豚勝つソース。圖／犇提供
黑毛和牛三明治佐豚勝つソース。圖／犇提供
Black Opal 厚切和牛牛舌。圖／犇提供
Black Opal 厚切和牛牛舌。圖／犇提供

日本和牛

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