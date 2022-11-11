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7-ELEVEN聯名日本「新杵屋」限量推3款夢幻燒肉逸品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自11月16日起推出3款運用其秘製醬油特製的牛燒肉料理，帶來正宗日式鐵道便當風味，新品限量販售，上市搭配OPEN POINT App會員點數嘗鮮限時限量活動，免買機票也能搶吃一波道地日本美食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月16日起推出3款運用其秘製醬油特製的牛燒肉料理，帶來正宗日式鐵道便當風味，新品限量販售，上市搭配OPEN POINT App會員點數嘗鮮限時限量活動，免買機票也能搶吃一波道地日本美食。圖／7-ELEVEN提供

隨著邊境解封，許多民眾對於海外旅遊都相當期待，7-ELEVEN看好各地美食話題熱度，下週將帶來全新聯名企劃，與來自日本東北山形縣的百年鐵路便當名店「新杵屋」首度跨海合作，自11月16日起獨家推出3款運用其秘製醬油特製的牛燒肉料理，帶來正宗日式鐵道便當風味，新品限量販售，上市搭配OPEN POINT App會員點數嘗鮮限時限量活動，免買機票也能搶吃一波道地日本美食。

日本鐵路便當學問大，「新杵屋」本店位於日本山形縣米澤駅，為創立已超過百年的歷史老店（創立於1921年），最著名的料理即是「牛燒肉鐵道便當」，在東京車站的鐵路便當專賣店販售的200種便當中曾榮獲2021年銷售冠軍，是深受日本消費者喜愛、相當具代表性的鐵路便當。

7-ELEVEN開發團隊特別引進這看似單純簡單的上等美味，除了有最經典的「山形新幹線牛燒肉便當（售價139元）」、「山形新幹線牛燒肉炒烏龍（售價129元）」等高人氣日本家常料理，也結合7-ELEVEN特色開發獨特的握便當「山形新幹線牛燒肉握便當（售價69元）」，製程上特別先將牛五花肉蒸烤保留肉汁，再加入還原本店特色的「牛肉燥」，使用新杵屋55年秘製醬汁進行炒煮，豪邁鋪在Q彈飽滿的越光米飯上，讓米飯吸飽肉汁，香甜醬燒香氣撲鼻；包裝更依循日本當地設計，讓消費者視覺和味蕾皆彷彿搭乘著山形新幹線享受道地日本滋味。「山形新幹線牛燒肉握便當」於花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）、宜蘭無販售。

11月16日至11月29日可於OPEN POINT App以點數1點加價129元兌換「山形新幹線牛燒肉便當」，或以點數1點加價119元兌換「山形新幹線牛燒肉炒烏龍」，每份現省10元，各限量1萬份。

為推動綠色消費，7-ELEVEN自10月中旬起各門市全面陸續停止提供一次性免費提網服務，推估未來一年下來可減少超過354噸的塑膠垃圾產生。鼓勵民眾自備購物袋使用，若有臨時需求可使用1點OPEN POINT點數免費換「鮮食提袋」，兌換後重複使用、友善地球。

7-ELEVEN開發團隊特別引進日本東北山形縣的百年鐵路便當名店「新杵屋」上等美味，除了有最經典的「山形新幹線牛燒肉便當（售價139元）」、「山形新幹線牛燒肉炒烏龍（售價129元）」等高人氣日本家常料理，也結合7-ELEVEN特色開發獨特的握便當「山形新幹線牛燒肉握便當（售價69元）」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN開發團隊特別引進日本東北山形縣的百年鐵路便當名店「新杵屋」上等美味，除了有最經典的「山形新幹線牛燒肉便當（售價139元）」、「山形新幹線牛燒肉炒烏龍（售價129元）」等高人氣日本家常料理，也結合7-ELEVEN特色開發獨特的握便當「山形新幹線牛燒肉握便當（售價69元）」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月16日起首度與來自日本東北山形縣的百年鐵路便當名店「新杵屋」跨海合作，限量推出3款牛燒肉料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月16日起首度與來自日本東北山形縣的百年鐵路便當名店「新杵屋」跨海合作，限量推出3款牛燒肉料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月16日起獨家限量販售「山形新幹線牛燒肉便當」，使用山形老店新杵屋55年秘製醬油，燒肉以兩段製程烹煮，保留肉汁香甜與醬燒香氣，牛五花以蒸烤方式保留肉質鮮甜，結合濃郁下飯的牛肉燥，售價139元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月16日起獨家限量販售「山形新幹線牛燒肉便當」，使用山形老店新杵屋55年秘製醬油，燒肉以兩段製程烹煮，保留肉汁香甜與醬燒香氣，牛五花以蒸烤方式保留肉質鮮甜，結合濃郁下飯的牛肉燥，售價139元。圖／7-ELEVEN提供

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