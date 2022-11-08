必勝客「白蘭地牛排干貝比薩」上桌！再抽美拍攝影棚

必勝客自即日起以炙燒干貝、培根蘆筍捲、干邑白蘭地熬煮的厚切牛排等食材，推出全新「白蘭地牛排干貝比薩」，還可搭配上「肉桂龍捲風餅皮」，帶來多層次的味覺體驗。另外必勝客也將推出期間限定的「聖誕跨年豪華套餐」，除了加贈「冰藏起司塔」，還有機會抽中「HOT美拍攝影棚」，更能拍出IG打卡美照。

延續去年推出的頂級海陸系列，必勝客本次推出豪華升級版「白蘭地牛排干貝比薩」，以餐酒料理為設計出發點，將開胃菜培根蘆筍捲與炙燒干貝結合，並且選用5盎司厚切牛排，佐上法國干邑白蘭地熬煮而成的醬汁，淡，再撒上荷蘭煙燻高達起司，一次享受豐富味覺變化。搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠880元；小比薩620元。

另外必勝客也將人氣甜點「肉桂捲」融入「芝心龍捲風餅皮」，打造出「肉桂龍捲風餅皮」，讓莫扎瑞拉芝心起司與肉桂醬能夠相互結合，營造出甜鹹交織的滋味。即日起大比薩加價130元、小比薩加價100元，就可升級「肉桂龍捲風餅皮」。新推出的「白蘭地牛排干貝比薩」搭配肉桂龍捲風比薩，更是可以一次享受前菜、主餐、甜點的組合。