吃起來！赤峰街美食 best of the best 一級戰場中山區脫穎而出的美食
來到赤峰街，除了有各式文青店舖，還有更多厲害的隱藏版美食，快將這些美食收藏起來！
赤峰街49巷25號
裝潢走復古文青風，營業時間從中午到晚上，如果賣完就會提早打烊。店家主打麵線裡有著豐富的海陸配料，名符其實的浮誇系麵線。（MENU美食誌Yingchu Chen 提供）
赤峰街49巷25號
老宅改建而成，裝潢充斥著濃厚日式風格。店內空間不大，販售各式烤物、串燒、炒物。營業到半夜3點，非常適合下班後與同事、朋友小酌幾杯。（MENU美食誌Shïmasakï提供）
赤峰街50號
每日新鮮手做的漢堡肉，是來名古屋台所必點的美食。店家以名古屋當地居酒屋的小菜為主食，主打味噌料理。店面不大，只有外面的4個座位及裡頭的6個座位。（MENU美食誌IG:food_koungyou提供）
赤峰街81號之一
將台灣傳統小吃融入西方文化，涼麵口感富有嚼勁，搭配舒肥雞肉，清爽美味。一共有三種口味，深培胡麻、日式辣油與酒釀豆乳，另外還有熱拌麵，相當特別。（MENU美食誌food_people11提供）
赤峰街3巷9號1樓
以新鮮食材結合創意手作的特色料理。店內空間分為包廂區、吧台區與開放式座位區，整體還算寬敞舒適。目前店家用餐不接受預約喔！（MENU美食誌lysart提供）
簡陋的店面，卻有著滿滿排隊人潮！僅僅以排骨飯、牛肉燴飯、每日例湯這三道菜便能擄獲大家的心！滷汁入味的排骨，口感厚實並富有嚼勁，香氣逼人。（MENU美食誌愛吃鬼Mia提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！
你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言