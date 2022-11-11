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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

吃起來！赤峰街美食 best of the best 一級戰場中山區脫穎而出的美食

聯合新聞網／ MENU美食誌

來到赤峰街，除了有各式文青店舖，還有更多厲害的隱藏版美食，快將這些美食收藏起來！

面線町

赤峰街49巷25號

裝潢走復古文青風，營業時間從中午到晚上，如果賣完就會提早打烊。店家主打麵線裡有著豐富的海陸配料，名符其實的浮誇系麵線。（MENU美食誌Yingchu Chen 提供）

打鐵町49番地 Party Team Bistro

赤峰街49巷25號

老宅改建而成，裝潢充斥著濃厚日式風格。店內空間不大，販售各式烤物、串燒、炒物。營業到半夜3點，非常適合下班後與同事、朋友小酌幾杯。（MENU美食誌Shïmasakï提供）

名古屋台所

赤峰街50號

每日新鮮手做的漢堡肉，是來名古屋台所必點的美食。店家以名古屋當地居酒屋的小菜為主食，主打味噌料理。店面不大，只有外面的4個座位及裡頭的6個座位。（MENU美食誌IG:food_koungyou提供）

小良絆-涼麵專門店

赤峰街81號之一

將台灣傳統小吃融入西方文化，涼麵口感富有嚼勁，搭配舒肥雞肉，清爽美味。一共有三種口味，深培胡麻、日式辣油與酒釀豆乳，另外還有熱拌麵，相當特別。（MENU美食誌food_people11提供）

魚兵衛太春和食處

赤峰街3巷9號1樓

以新鮮食材結合創意手作的特色料理。店內空間分為包廂區、吧台區與開放式座位區，整體還算寬敞舒適。目前店家用餐不接受預約喔！（MENU美食誌lysart提供）

赤峰街無名排骨飯

赤峰街4號

簡陋的店面，卻有著滿滿排隊人潮！僅僅以排骨飯、牛肉燴飯、每日例湯這三道菜便能擄獲大家的心！滷汁入味的排骨，口感厚實並富有嚼勁，香氣逼人。（MENU美食誌愛吃鬼Mia提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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