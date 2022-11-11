吃起來！赤峰街美食 best of the best 一級戰場中山區脫穎而出的美食

特蒐小組組長阿亮，今天又要來尋人啦！」經典台詞一出聲，許多六、七年級生的回憶隨之湧現，早期紅透半邊天的熱門節目《超級星期天》其中一個尋人單元「超級任務」，由卜學亮（阿亮）擔任外景主持，接受特別來賓委託尋人。時隔20多年，特蒐小組組長再次出動，不過這次任務有點特殊，委託人要找的是「真心誠意的買房人」。

2022-11-11 08:24