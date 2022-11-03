快訊

嘉義市長延到12/18投票有利民進黨？他吐心聲：不排除提國賠

上榜後首度受訪…面對記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比臉還大！拿坡里「超級戰斧雞腿」加量51％ 現享69折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里推出升級版「超級戰斧雞腿」，號稱「跟臉一樣大」。圖／拿坡里提供
拿坡里推出升級版「超級戰斧雞腿」，號稱「跟臉一樣大」。圖／拿坡里提供

被外界譽為「被炸雞耽誤的比薩店」的「拿坡里」，近期針對旗下的炸雞專賣店，推出升級版「超級戰斧雞腿」，每支雞腿都超過半斤重，重量也比原本增加51%，號稱「跟臉一樣大」。即日起至12月5日期間，還有2隻、4隻的特價優惠，最高現省185元。

本次新推出的「超級戰斧雞腿」，是以戰斧雞腿為基礎升級，重量增加51%。選用國產連腿排大雞腿為主角，經按摩入味後裹粉油炸，口味微辣，拿在手上擁有十足的份量感，重量均超過半斤，適合喜愛大口吃肉的民眾。

即日起至12月5日期間，2隻「超級戰斧雞腿」原價298元，特價229元；4隻原價596元，特價411元，優惠自69折起，僅限於拿坡里炸雞專賣店供應。同時店內也提供「線上訂購」系統，先選好餐點，就可於線上完成付款結帳，減少現場等候的時間。

「超級戰斧雞腿」較戰斧雞腿重量提昇51%，重量超過半斤。圖／拿坡里提供
「超級戰斧雞腿」較戰斧雞腿重量提昇51%，重量超過半斤。圖／拿坡里提供
「超級戰斧雞腿」2隻原價298元，特價229元；4隻原價596元，特價411元。圖／拿坡里提供
「超級戰斧雞腿」2隻原價298元，特價229元；4隻原價596元，特價411元。圖／拿坡里提供

按摩

延伸閱讀

聚日式鍋物「首間形象店開幕」！全台門市著紅白衣「湯頭免費升級札幌熊起司牛奶湯」

22歲女按摩後「四肢抽搐2小時」腦梗死 醫警告：這部位別亂按

8種口味大比薩199起！必勝客「QQ球、濃湯」只要1元

讓人充滿期待！ 這間「小赫霜淇淋」每週口味都不一樣，木瓜牛奶霜淇淋吃得到香甜果肉

相關新聞

比臉還大！拿坡里「超級戰斧雞腿」加量51％　現享69折

被外界譽為「被炸雞耽誤的比薩店」的「拿坡里」，近期針對旗下的炸雞專賣店，推出升級版「超級戰斧雞腿」，每支雞腿都超過半斤重...

鹽酥雞、宮保雞丁變成爆米花！「星球工坊×李錦記」聯名了

爆米花又有新口味了！「Magi Planet星球工坊」本次與百年醬料品牌「李錦記」合作，聯名推出「鹽酥雞爆米花」與「宮保...

全家便利商店Let’s Café╳金馬聯名杯登場！特濃系列限時優惠2杯99元　還有「金馬獎座造型杯塞」9元加價購

電影界年度大事第59屆金馬獎即將登場，全家便利商店Let’s Café第4度與金馬影展合作，推出Let’s Café期間...

買螃蟹送摩卡排骨！新加坡國宴品牌「珍寶海鮮」推限時優惠，螃蟹控先衝一波

來自新加坡的「珍寶海鮮」被新加坡旅遊局推薦為10大海鮮餐廳之首，獲獎的辣椒蟹，肉質肥美飽滿，沾覆著滿滿的醬汁，辣中帶著酸甜，一定能收服螃蟹控挑剔的味蕾！ 11/30前，只要透過外帶外送訂餐官網訂購800克以上的螃蟹，就送最美味的招牌菜「摩卡排骨」！

聚日式鍋物「首間形象店開幕」！全台門市著紅白衣「湯頭免費升級札幌熊起司牛奶湯」

已經到了必須穿長袖或外套的季節了，天氣溫差變化大與時常下雨，也讓火鍋店成為一位難求的餐廳。這回王品集團旗下鍋物品牌「聚日式火鍋」全台首家形象店正式在台北士林區開幕啦！現在即日起身穿指定衣物到店用餐，直接免費升級「札幌熊起司牛奶湯或麻辣熊激辛麻辣湯」，衝一波了！

雙11超殺優惠！ 肯德基連11天推6大夯品「買一送一」、超值個人餐111元、炸雞蛋撻桶333元

速食業也搶攻推出雙11優惠！ 肯德基「雙11限定」自11/4至11/14止，連續11天推出11款超殺優惠，不僅有「6大夯品點心」買一送一、「個人獨享餐」111元，同時還有「炸雞蛋撻桶」54折等超多好康

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。