比臉還大！拿坡里「超級戰斧雞腿」加量51％　現享69折

被外界譽為「被炸雞耽誤的比薩店」的「拿坡里」，近期針對旗下的炸雞專賣店，推出升級版「超級戰斧雞腿」，每支雞腿都超過半斤重，重量也比原本增加51%，號稱「跟臉一樣大」。即日起至12月5日期間，還有2隻、4隻的特價優惠，最高現省185元。

本次新推出的「超級戰斧雞腿」，是以戰斧雞腿為基礎升級，重量增加51%。選用國產連腿排大雞腿為主角，經按摩入味後裹粉油炸，口味微辣，拿在手上擁有十足的份量感，重量均超過半斤，適合喜愛大口吃肉的民眾。