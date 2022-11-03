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比臉還大！拿坡里「超級戰斧雞腿」加量51％ 現享69折
被外界譽為「被炸雞耽誤的比薩店」的「拿坡里」，近期針對旗下的炸雞專賣店，推出升級版「超級戰斧雞腿」，每支雞腿都超過半斤重，重量也比原本增加51%，號稱「跟臉一樣大」。即日起至12月5日期間，還有2隻、4隻的特價優惠，最高現省185元。
本次新推出的「超級戰斧雞腿」，是以戰斧雞腿為基礎升級，重量增加51%。選用國產連腿排大雞腿為主角，經按摩入味後裹粉油炸，口味微辣，拿在手上擁有十足的份量感，重量均超過半斤，適合喜愛大口吃肉的民眾。
即日起至12月5日期間，2隻「超級戰斧雞腿」原價298元，特價229元；4隻原價596元，特價411元，優惠自69折起，僅限於拿坡里炸雞專賣店供應。同時店內也提供「線上訂購」系統，先選好餐點，就可於線上完成付款結帳，減少現場等候的時間。
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