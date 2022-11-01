快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中人氣餐酒館「Quizas Bistrot」 11月20日起暫停業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Quizas Bistrot店內提供多種義大利麵、燉飯等義法料理。圖／擷取自Quizas Bistrot粉絲頁
Quizas Bistrot店內提供多種義大利麵、燉飯等義法料理。圖／擷取自Quizas Bistrot粉絲頁

位於台中西屯區的餐酒館「Quizas Bistrot」，是許多人品嚐義法料理、小酌一杯的好去處。但是Quizas Bistrot於11月1日宣佈，決定停下腳步，專注於嶄新型態的建構，Quizas Bistrot也將於11月20日起暫停營業，直至2023年再與大家相見。

創業自2014年的Quizas Bistrot，擁有百坪的用餐空間，且打造擁有陽光灑落的戶外庭院。店內並提供牛肝菌黑松路燉飯、蕃茄吻仔魚帕克里麵、炸鹽漬鱈魚塊與蕃茄羅勒、阿布魯佐綜合海鮮、熟成櫻桃鴨胸等餐點與義大利麵、燉飯及披薩，還有許多開胃菜可供選擇。在google上累積超過330則評論，平均獲得4.3分。

而在迎來11月的第一天，Quizas Bistrot宣佈停業公告。文中指出自家仍不斷思考著料理能夠變換的無限可能，幾次思考及討論後，決定停下腳步，專注於嶄新型態的建構。公告中也指出，Quizas Bistrot將於11月20日和大家說再見，而Quizas 2.0將以不同的風貌，2023年再次與大家相見。隨著公告出爐，網友也留言表示「期待2.0，好想你們的pizza」、「期待明年再去嚐鮮」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Quizas Bistrot預告將於11月20日起暫停營業。圖／擷取自Quizas Bistrot粉絲頁
Quizas Bistrot預告將於11月20日起暫停營業。圖／擷取自Quizas Bistrot粉絲頁

延伸閱讀

新北人氣宵夜爭霸十強出爐 板橋「泰夯串燒」奪冠

蔣萬安為基市議員打氣 巧遇YouTube、Tiktok人氣網紅

楊植斗重摔後「復出」巿場拜票 馬英九陪同不忘大採購

唐綺陽星座運勢週報：處女人氣指數高 水瓶各種好事降臨

相關新聞

台中人氣餐酒館「Quizas Bistrot」 11月20日起暫停業

位於台中西屯區的餐酒館「Quizas Bistrot」，是許多人品嚐義法料理、小酌一杯的好去處。但是Quizas Bis...

快筆記！momo「雙11超狂購物節」時尚家電10大推薦清單

年度最強購物盛典雙11戰火開打，趁著折扣最深的優惠檔期入手高單價家電正是時候！momo購物網指出，年末家電買氣正夯，尤其...

遠傳friDay購物「再轉轉」即日起限時推出5折驚喜

迎接雙11購物狂歡潮，遠傳friDay購物超狂優惠開跑，即日起至11月13日遠傳friDay購物全新服務「再轉轉」除了官...

JINS聯名米飛兔之父Dick Bruna！新款眼鏡、周邊雜貨好欠買

備受不少大朋友及小朋友愛戴的插畫角色米飛兔（Miffy），就是出自Dick Bruna之手，他的繪本曾被翻譯成逾50種語言，自1955年以來銷量已逾8,500萬本，多部作品還被譽為「小孩的第一本繪本」，享譽國際。因此，JINS相中其跨越文化的魅力，利用繪本中的米飛與他的朋友們，設計成聯名眼鏡，還推出包括收納袋、擦拭布等周邊雜貨，值得粉絲們收藏。

二度入圍奧斯卡還搶下新代言 易烊千璽成積家品牌大使

瑞士製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）宣布易烊千璽擔任新任全球品牌大使。今年21歲的易烊千璽5 歲就出道，...

PChome 24h購物「雙11」祭年度最強3C！百大品牌最低34折起

雙11大戰如火如荼，PChome 24h購物今天（11月1日）宣布「雙11狂購節」開跑首週買氣旺，今年特別推出的人人有獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。