台中人氣餐酒館「Quizas Bistrot」 11月20日起暫停業

位於台中西屯區的餐酒館「Quizas Bistrot」，是許多人品嚐義法料理、小酌一杯的好去處。但是Quizas Bistrot於11月1日宣佈，決定停下腳步，專注於嶄新型態的建構，Quizas Bistrot也將於11月20日起暫停營業，直至2023年再與大家相見。

創業自2014年的Quizas Bistrot，擁有百坪的用餐空間，且打造擁有陽光灑落的戶外庭院。店內並提供牛肝菌黑松路燉飯、蕃茄吻仔魚帕克里麵、炸鹽漬鱈魚塊與蕃茄羅勒、阿布魯佐綜合海鮮、熟成櫻桃鴨胸等餐點與義大利麵、燉飯及披薩，還有許多開胃菜可供選擇。在google上累積超過330則評論，平均獲得4.3分。

而在迎來11月的第一天，Quizas Bistrot宣佈停業公告。文中指出自家仍不斷思考著料理能夠變換的無限可能，幾次思考及討論後，決定停下腳步，專注於嶄新型態的建構。公告中也指出，Quizas Bistrot將於11月20日和大家說再見，而Quizas 2.0將以不同的風貌，2023年再次與大家相見。隨著公告出爐，網友也留言表示「期待2.0，好想你們的pizza」、「期待明年再去嚐鮮」

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