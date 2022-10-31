5品項買1送1、個人餐現省133元！漢堡王最新優惠券出爐

2022年年末即將到來，「漢堡王」也推出「歲末必嗑霸王省」優惠券，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡等5種品項買1送1，另外還有多款超值選、個人超省餐、雙人激省餐可供選擇。12月並限時推出「雞薯條漢堡套餐」，最高現省110元。官網消費滿額再輸入優惠碼，再享免費辣薯球、洋蔥圈。

本次登場的「歲末必嗑霸王省」優惠券，適用11月1日至12月20日期間。其中回歸的「起司醬洋蔥圈牛肉堡」買1送1價109元，另外脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中杯百事可樂、辣薯球也都享買1送1。「超值選」部份，也有經典脆雞堡、花生培根牛肉堡、8塊雞塊＋辣薯球等5種選項，每款49～99元。

「個人超省餐」部份，包括有犇牛肉堡、三層犇牛堡以及重磅培根牛肉堡套餐，還有雙層小華堡、雙層火烤牛肉堡套餐等不同選擇，每套100元起。「雙人激省餐」共有6種選擇，包含勁濃安格斯、安格斯厚切牛雙套餐，或是華堡、勁濃安格斯牛肉堡雙人套餐，每套150元起，最高現省133元。