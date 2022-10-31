快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5品項買1送1、個人餐現省133元！漢堡王最新優惠券出爐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雙人激省餐搭配有華堡、勁濃安格斯牛肉堡雙套餐，最高現省133元。圖／漢堡王提供
雙人激省餐搭配有華堡、勁濃安格斯牛肉堡雙套餐，最高現省133元。圖／漢堡王提供

2022年年末即將到來，「漢堡王」也推出「歲末必嗑霸王省」優惠券，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡等5種品項買1送1，另外還有多款超值選、個人超省餐、雙人激省餐可供選擇。12月並限時推出「雞薯條漢堡套餐」，最高現省110元。官網消費滿額再輸入優惠碼，再享免費辣薯球、洋蔥圈。

本次登場的「歲末必嗑霸王省」優惠券，適用11月1日至12月20日期間。其中回歸的「起司醬洋蔥圈牛肉堡」買1送1價109元，另外脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中杯百事可樂、辣薯球也都享買1送1。「超值選」部份，也有經典脆雞堡、花生培根牛肉堡、8塊雞塊＋辣薯球等5種選項，每款49～99元。

「個人超省餐」部份，包括有犇牛肉堡、三層犇牛堡以及重磅培根牛肉堡套餐，還有雙層小華堡、雙層火烤牛肉堡套餐等不同選擇，每套100元起。「雙人激省餐」共有6種選擇，包含勁濃安格斯、安格斯厚切牛雙套餐，或是華堡、勁濃安格斯牛肉堡雙人套餐，每套150元起，最高現省133元。

12月2日至12月12日期間，漢堡王也限時11天推出3款優惠方案。華堡或勁濃安格斯牛肉堡，搭配雞薯條、小份薯條、小杯百事可樂，每套199元。安格斯厚切＋花生安格斯牛肉堡，搭配5塊雞塊、小薯條、2杯小杯可樂，每套299元，現省110元。民眾於官網消費，滿199元輸入優惠碼BKSALE，可送中份辣薯球；滿399元輸入優惠碼BK399，則可送中份洋蔥圈。

漢堡王推出「歲末必嗑霸王省」優惠券。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「歲末必嗑霸王省」優惠券。圖／漢堡王提供
個人超省餐的「三層犇牛堡餐」，搭配小份薯條、小杯百事可樂，每套159元。圖／漢堡王提供
個人超省餐的「三層犇牛堡餐」，搭配小份薯條、小杯百事可樂，每套159元。圖／漢堡王提供
12月2日至12月12日期間，漢堡王也限時11天推出3款優惠方案。圖／漢堡王提供
12月2日至12月12日期間，漢堡王也限時11天推出3款優惠方案。圖／漢堡王提供

套餐 薯條 漢堡

延伸閱讀

月底省荷包靠它！ 「7大品項」買一送一，漢堡王「優惠券加碼」限時3天搶吃

眾多速食店中的「漢堡霸主」是誰？ 網狂讚它：全台最頂

漢堡王限時買1送1！「白雪乳酪重磅堡」吃得到3種起司

一個月一次！ 10月「華堡日」來啦～漢堡王邀你探索湖中堡藏 完成任務送「好眠午睡組」

相關新聞

雙11搶先跑！辻利抹茶商品買1送1 Isaac三明治現省50

雙十一將至，來自日本的百年抹茶「辻利茶舖」將於11月1日起陸續推出3款買1送1優惠，包括「經典蛋糕卷買1送1」、「買抹茶...

辣又帥還顯腿長！ZENDAYA、杜娃黎波完美示範褲裝穿搭

褲裝也能很性感！當紅女星千黛亞（ZENDAYA）搶先穿上由FERRAGAMO新任創意總監Maximilian Davis...

再見暗沈黑！秋冬肩背小包就是要鮮豔搶眼

近幾季時尚潮人必備的肩背小包，本季新作陸續亮相。有的在包包細節設計上翻新，也有更多繽紛鮮豔的款式推出，更顯活潑年輕。近日...

5品項買1送1、個人餐現省133元！漢堡王最新優惠券出爐

2022年年末即將到來，「漢堡王」也推出「歲末必嗑霸王省」優惠券，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡等5種品項買1送1，另外還...

Klook「下一站，世界」旅展開跑！全站84折起 下單抽機票

睽違兩年又迎來能自由出國的日子，隨著ITF台北國際旅展即將開展，Klook也將於11月1日起推出一連21天的「下一站，世...

Seiko復刻元祖計時碼表經典風格 改搭太陽能機芯回歸

撐起Seiko業績半邊天的Prospex系列，今年已經陸續推出叫好又叫座的1968年潛水錶現代演繹版、Save the ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。