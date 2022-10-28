日本超人氣「起司餃」爆漿美食新鮮直送！一吃就上癮

爆漿美食又從日本直送台灣！高人氣伴手禮「日本起司餃」即起在台販售，香濃的起司餃以新鮮鱈魚片包覆加曼貝爾奶油起司，退冰即可品嘗Q彈外皮、內餡猶如牛奶糖般滑順，甫入口即乳香四溢；也可將起司餃送入氣炸鍋，外皮將變得酥脆香氣十足，起司內餡爆漿，外酥內嫩。

日本起司餃過往是許多遊客在日本機場必買的伴手禮之一，SUNFRIEND MOUTH 獨家從日本新鮮直送，一年一度限量登場，即日起於官網限量販售，11月23日起可在全台全家便利商店預購。

造型就像水餃的「日本起司餃」，起自於日本起司的老闆希望能優雅的吃起司不沾手，因此發明了將鱈魚魚片包裹起司的方法。雖然造型像水餃，但口感大不同，外皮是厚薄度恰到好處的鱈魚魚片，內餡使用加曼貝爾奶油起司，乳脂濃郁綿密溫和，容易入口。

起司餃冷凍退冰10~20分鐘後即可享用，喜愛爆漿美食的饕客則可用氣炸方式，以170度氣炸約6分鐘，外皮呈現金黃色澤，口感酥脆，一口咬下，內餡的起司爆漿溢出。限量販售售價為每盒699元、含冷凍寄送運費，五盒特惠價2,440元。