滿滿蟹黃＋蟹肉！海峽會、辰壽司「大閘蟹套餐」上桌

秋季正是蟹膏肥美的季節。「海峽會」今年集結旗下的海峽會台菜、Salle d’Antoine 安東法式料理、辰壽司割烹等品牌，推出一系列「大閘蟹」主題料理。除了海峽會台菜首度推出大閘蟹菜單外，辰壽司也選用3隻完整的大閘蟹，打造出9品蟹肉料理，為賓客帶來奢華的享受。

「海峽會」台菜首度推出的大閘蟹菜單中，除了可以品嚐到整隻「清蒸大閘蟹」之外，還將大閘蟹肉搭配二兩排翅，為口感更升級。另外將大閘蟹黃佐手工切絲的文思豆腐，營造出細緻的滑順口感。此外並有芝士焗大閘蟹斗、大札蟹粉撈飯等品項，每套8,800元。

「安東法式料理」今年秋季加碼推出大閘蟹套餐，除了以宮崎A5和牛作為主菜外，另搭配上大閘蟹三重奏作為前菜，還有大閘蟹燉飯、蟹肉福袋、法式大閘蟹澄清湯，最後搭配暖心的薑三品小點，每套8,000元。