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滿滿蟹黃＋蟹肉！海峽會、辰壽司「大閘蟹套餐」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海峽會台菜首度推出大閘蟹菜單，每套8,800元。圖／海峽會提供
海峽會台菜首度推出大閘蟹菜單，每套8,800元。圖／海峽會提供

秋季正是蟹膏肥美的季節。「海峽會」今年集結旗下的海峽會台菜、Salle d’Antoine 安東法式料理、辰壽司割烹等品牌，推出一系列「大閘蟹」主題料理。除了海峽會台菜首度推出大閘蟹菜單外，辰壽司也選用3隻完整的大閘蟹，打造出9品蟹肉料理，為賓客帶來奢華的享受。

「海峽會」台菜首度推出的大閘蟹菜單中，除了可以品嚐到整隻「清蒸大閘蟹」之外，還將大閘蟹肉搭配二兩排翅，為口感更升級。另外將大閘蟹黃佐手工切絲的文思豆腐，營造出細緻的滑順口感。此外並有芝士焗大閘蟹斗、大札蟹粉撈飯等品項，每套8,800元。

「安東法式料理」今年秋季加碼推出大閘蟹套餐，除了以宮崎A5和牛作為主菜外，另搭配上大閘蟹三重奏作為前菜，還有大閘蟹燉飯、蟹肉福袋、法式大閘蟹澄清湯，最後搭配暖心的薑三品小點，每套8,000元。

獲得「500盤」肯定的「辰壽司割烹」，本季推出期間限定的江蘇大閘蟹盛宴，選用3隻約6兩重的大閘蟹手工拆肉，將蟹肉、蟹黃製作成各具風味的餐點。今年更將大閘蟹料理升級至9品，包括有「大閘蟹肉x水海膽x藥膳湯凍」、「大閘蟹膏x扇蝦馬告奶油燒x風乾魚子x椴木香菇」等品項，採每日限量供應，每人9,800元。另外還有包含大閘蟹壽司、大閘蟹手捲的套餐組合，每套7,500元起。

辰壽司割烹使用3隻大閘蟹蟹肉與蟹黃，推出9品大閘蟹料理。圖／海峽會提供
辰壽司割烹使用3隻大閘蟹蟹肉與蟹黃，推出9品大閘蟹料理。圖／海峽會提供
使用大閘蟹黃製作而成的「大閘蟹手捲」。圖／海峽會提供
使用大閘蟹黃製作而成的「大閘蟹手捲」。圖／海峽會提供
安東法式料理本次推出多款特色大閘蟹料理。圖／海峽會提供
安東法式料理本次推出多款特色大閘蟹料理。圖／海峽會提供
辰壽司割烹推出大閘蟹套餐，每人9,800元。圖／海峽會提供
辰壽司割烹推出大閘蟹套餐，每人9,800元。圖／海峽會提供

大閘蟹 壽司 套餐

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