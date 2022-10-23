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「合力他命」是台灣65折！直擊日本藥妝店 匯率超划算

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「合力他命EX PLUS（270錠）」，每罐4,880日圓，新台幣1,074元。記者陳睿中／攝影
「合力他命EX PLUS（270錠）」，每罐4,880日圓，新台幣1,074元。記者陳睿中／攝影

「好想回日本！」隨著國境重啟、日本開放免簽之後，許多民眾在睽違2年8個月之後，又再度可前往日本展開購物之旅。因此記者也蒐集札幌貍小路「唐吉訶德」的諸多人氣商品售價，讓民眾了解現在日本購物行情。以台灣人所喜愛購買的「合力他命EX PLUS（270錠）」為例，當地售價為4,880日圓（未稅），搭配上1：0.22的匯率換算，每罐只要新台幣1,074元，平均一顆3.98元；同樣受歡迎的「EVE頭痛藥（40錠）」則為798元，約台幣176元，均可作為民眾購物的參考。

過去台灣的美式賣場，曾推出合力他命EX PLUS的組合促銷，共計620顆，售價3,799元，平均每顆6.13元。而在日本售價，平均每顆則為3.98元，約為台灣65折。除了合力他命EX PLUS、EVE頭痛藥外，同樣有許多消費者採購的「大正感冒藥A」，每盒售價980日圓，約新台幣216元；許多長輩喜愛的「若元錠（1,000粒）」，每罐1,670日圓，約新台幣367元。另外「dyson V10 fluffy」售價39,800日圓，約新台幣8,756元。「Panasonic NA0G」吹風機，售價28,800日圓，約新台幣6,336元；同品牌的「NA0J」吹風機，則為35,100日圓，約新台幣7,722元。（以上價格均為未稅價）

儘管台日旅遊重新重啟，但是仍可發現，許多商店在疫情中悄悄退出市場，另外部份店家也調整營業時間，因此建議旅客預先做功課以利安排行程。另外各商品在不同地區、不同店家的售價也會有所不同，可多比價。也提醒消費者，購買藥品或紀念品返台時，仍需注意海關的入境相關規定，避免受罰。

EVE A EX止痛藥，每盒980元，約新台幣216元。記者陳睿中／攝影
EVE A EX止痛藥，每盒980元，約新台幣216元。記者陳睿中／攝影
CABAGIN KOWA α腸胃藥，每罐1,080~1,890日圓，約新台幣238～416元。記者陳睿中／攝影
CABAGIN KOWA α腸胃藥，每罐1,080~1,890日圓，約新台幣238～416元。記者陳睿中／攝影
大正漢方腸胃藥，每盒1,380～1,680日圓，約新台幣304～370元。記者陳睿中／攝影
大正漢方腸胃藥，每盒1,380～1,680日圓，約新台幣304～370元。記者陳睿中／攝影
岡本0.01保險套，每盒3入，899日圓，約新台幣180元。記者陳睿中／攝影
岡本0.01保險套，每盒3入，899日圓，約新台幣180元。記者陳睿中／攝影
Sante Beauteye眼藥水，每罐1,500日圓，約新台幣330元。記者陳睿中／攝影
Sante Beauteye眼藥水，每罐1,500日圓，約新台幣330元。記者陳睿中／攝影
dyson吸塵器也是許多民眾喜愛的日本戰利品。記者陳睿中／攝影
dyson吸塵器也是許多民眾喜愛的日本戰利品。記者陳睿中／攝影
「EVE頭痛藥（40錠）」則為798元，約台幣176元。記者陳睿中／攝影
「EVE頭痛藥（40錠）」則為798元，約台幣176元。記者陳睿中／攝影
日本藥妝是許多旅客赴日的行程重點。記者陳睿中／攝影
日本藥妝是許多旅客赴日的行程重點。記者陳睿中／攝影
大正感冒藥A，每盒售價980日圓，約新台幣216元。記者陳睿中／攝影
大正感冒藥A，每盒售價980日圓，約新台幣216元。記者陳睿中／攝影
國際牌吹風機「NA0G」，售價28,800日圓，約新台幣6,336元。記者陳睿中／攝影
國際牌吹風機「NA0G」，售價28,800日圓，約新台幣6,336元。記者陳睿中／攝影
「若元錠（1,000粒）」，每罐1,670日圓，約新台幣367元。記者陳睿中／攝影
「若元錠（1,000粒）」，每罐1,670日圓，約新台幣367元。記者陳睿中／攝影
「太田胃散」同樣是許多民眾的購買清單之一。記者陳睿中／攝影
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