「合力他命」是台灣65折！直擊日本藥妝店 匯率超划算

「好想回日本！」隨著國境重啟、日本開放免簽之後，許多民眾在睽違2年8個月之後，又再度可前往日本展開購物之旅。因此記者也蒐集札幌貍小路「唐吉訶德」的諸多人氣商品售價，讓民眾了解現在日本購物行情。以台灣人所喜愛購買的「合力他命EX PLUS（270錠）」為例，當地售價為4,880日圓（未稅），搭配上1：0.22的匯率換算，每罐只要新台幣1,074元，平均一顆3.98元；同樣受歡迎的「EVE頭痛藥（40錠）」則為798元，約台幣176元，均可作為民眾購物的參考。

過去台灣的美式賣場，曾推出合力他命EX PLUS的組合促銷，共計620顆，售價3,799元，平均每顆6.13元。而在日本售價，平均每顆則為3.98元，約為台灣65折。除了合力他命EX PLUS、EVE頭痛藥外，同樣有許多消費者採購的「大正感冒藥A」，每盒售價980日圓，約新台幣216元；許多長輩喜愛的「若元錠（1,000粒）」，每罐1,670日圓，約新台幣367元。另外「dyson V10 fluffy」售價39,800日圓，約新台幣8,756元。「Panasonic NA0G」吹風機，售價28,800日圓，約新台幣6,336元；同品牌的「NA0J」吹風機，則為35,100日圓，約新台幣7,722元。（以上價格均為未稅價）