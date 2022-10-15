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「PXGo!全聯線上購」滿額最高12%回饋 再抽整單免費

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「PXGo!全聯線上購」推出雙重獨家優惠活動，最高12%回饋再抽整單免費。圖／全聯福利中心提供
「PXGo!全聯線上購」推出雙重獨家優惠活動，最高12%回饋再抽整單免費。圖／全聯福利中心提供

越來越多民眾習慣線上購的便利性、整批買分次取的優惠，在開站即將滿3年的前夕，「PXGo!全聯線上購」為歡慶達成200萬會員里程碑目標，自即日起至10月27日盛大推出線上獨家優惠，每週五六日滿額最高可獲得12%福利點回饋，還有下單不限金額天天加碼抽1名幸運兒整單免費，還有眾多限時爆殺商品5折起輪番上陣。

首波即日起至10月20日推出「見證奇雞」專區打頭陣，除了雞類別的生鮮肉品和調理熟食、各式雞汁口味的食品以外，更涵蓋「ㄐㄧ」的諧音「增肌」、「解飢」、「有機」推薦商品，提供200萬會員超多樣的生活採買選擇，話題商品前5名包含：卜蜂輕食沙拉胸、大成雞本享受鹽酥香雞球、林鳳營實感精品優格、韓式小雞麵-雞汁味、天生好米花東生態有機無毒栽培米。活動期間也有其他主題輪番促銷，例如以烘焙輕食、飲料零食為主的「甜蜜蜜搜SWEET」，及「仲秋品麵包」阪急麵包每組買22送8，換算平均一個只要22元。

同時為搶攻百貨週年慶商機，全聯自即日起也推出「全聯生活節」活動，祭出全聯價再買1送1，或第2件5折起促銷價，其中「美麗誌」與「居家誌」預購，集結各式3C家電、居家用品、專櫃美妝等商品，最低爆殺4.1折起，於10月27日前的每週六日一（10/15～10/17、10/22～10/24）共6天期間內，消費者持福利卡到實體門市購買，單筆每滿888元可再現折100元。「PXGo!全聯線上購」線上預購一鍵下單超方便、單筆滿1,600元輸入折扣碼「LIFE88」更直接享8.8折，買美妝品、家電精品更划算。

「PXGo!全聯線上購」眾多精選商品爆殺5折起，單筆滿1,600元輸入折扣碼更直接享8.8折。圖／全聯福利中心提供
「PXGo!全聯線上購」眾多精選商品爆殺5折起，單筆滿1,600元輸入折扣碼更直接享8.8折。圖／全聯福利中心提供
全聯自即日起推出「美麗誌」與「居家誌」預購商品，最低4.1折起。圖／全聯福利中心提供
全聯自即日起推出「美麗誌」與「居家誌」預購商品，最低4.1折起。圖／全聯福利中心提供

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