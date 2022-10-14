快筆記！星巴克「一夜限定」耶誕派對 眾新品同日開賣

耶誕的腳步愈來愈近了，在這個充滿歡樂的耶誕檔期前夕，星巴克將在11月1日於50家指定門市舉辦「金星專屬耶誕星光派對」，並特別於當日晚間7:00至9:30率先於信義經貿門市舉辦「一夜限定耶誕派對」，現場不僅邀請品牌咖啡大使Edgar開場，還有亞太區「咖啡故事比賽」選手台北捷運門市夥伴Ash以咖啡分享故事，以及不插電歌手Finn與DJ林貓王現場帶來精彩表演，整場活動也可同步於指定50家門市一同線上參與。

星巴克從2014年首度舉辦金星會員耶誕派對至今，已連續第8年舉辦，總計有近4萬金星會員參與過這場年度盛會。今年星巴克為回饋一整年來支持星巴克的金星會員，於指定50家門市現場同步舉辦耶誕商品首賣與體驗活動，以40顆金星禮星星報名，報名成功即可享有當日限定派對驚喜包，同時可在派對現場搶先品嘗耶誕飲品、糕點及獨特商品。

今年的耶誕新品有以耶誕樹、或大象為造型，像是帶點古拙可愛的「童話耶誕樹馬克杯」、「大象祝福馬克杯」，也有每每引發搶購風潮的Bling不鏽鋼TO GO冷水杯，此次推出充滿耶誕氛圍的粉紫款，以上新品都將於11月1日在指定50家門市首賣。