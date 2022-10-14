快訊

涉殺馬籍女大生凶嫌醒了！1理由無法偵訊 檢警4方向調查

遭中選會踢出名單 謝和弦3點聲明曝動向：訴願不成選立委

快筆記！星巴克「一夜限定」耶誕派對 眾新品同日開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
耶誕紅杯馬克杯，售價450元。圖／星巴克提供
耶誕紅杯馬克杯，售價450元。圖／星巴克提供

耶誕的腳步愈來愈近了，在這個充滿歡樂的耶誕檔期前夕，星巴克將在11月1日於50家指定門市舉辦「金星專屬耶誕星光派對」，並特別於當日晚間7:00至9:30率先於信義經貿門市舉辦「一夜限定耶誕派對」，現場不僅邀請品牌咖啡大使Edgar開場，還有亞太區「咖啡故事比賽」選手台北捷運門市夥伴Ash以咖啡分享故事，以及不插電歌手Finn與DJ林貓王現場帶來精彩表演，整場活動也可同步於指定50家門市一同線上參與。

星巴克從2014年首度舉辦金星會員耶誕派對至今，已連續第8年舉辦，總計有近4萬金星會員參與過這場年度盛會。今年星巴克為回饋一整年來支持星巴克的金星會員，於指定50家門市現場同步舉辦耶誕商品首賣與體驗活動，以40顆金星禮星星報名，報名成功即可享有當日限定派對驚喜包，同時可在派對現場搶先品嘗耶誕飲品、糕點及獨特商品。

今年的耶誕新品有以耶誕樹、或大象為造型，像是帶點古拙可愛的「童話耶誕樹馬克杯」、「大象祝福馬克杯」，也有每每引發搶購風潮的Bling不鏽鋼TO GO冷水杯，此次推出充滿耶誕氛圍的粉紫款，以上新品都將於11月1日在指定50家門市首賣。

「金星專屬耶誕星光派對」則在10月18日至10月27日開放金星會員報名，以別開生面的全新派對型式，邀請金星級會員在充滿喜悅與跨越空間的夜晚裡，用一杯咖啡寫下與星巴克共享的耶誕驚喜時光。

星巴克2022金星專屬耶誕星光派對焦點商品。圖／星巴克提供
星巴克2022金星專屬耶誕星光派對焦點商品。圖／星巴克提供
胡桃鉗士兵造景水球，售價1,500元。圖／星巴克提供
胡桃鉗士兵造景水球，售價1,500元。圖／星巴克提供
玩具魔法馬克杯，售價680元。圖／星巴克提供
玩具魔法馬克杯，售價680元。圖／星巴克提供
玩具旋轉球TOGO冷水杯，售價650元。圖／星巴克提供
玩具旋轉球TOGO冷水杯，售價650元。圖／星巴克提供

派對 星巴克 咖啡

延伸閱讀

不受疫情影響！7磅130萬元 全球最貴咖啡在台灣

通通都要！韓國星巴克萬聖新品「魔女藥水冰茶、可可榛果星冰樂」，搭配4款超吸睛可口甜點，號稱「萬聖最強下午茶」

星巴克必遊門市大盤點！北中南7家「絕美特色門市」 細品咖啡與在地人文風情

活動預告！星巴克傳奇「南瓜派風味那堤」重磅回歸，再推限定「萬聖分享組」喝新品再享優惠72折

相關新聞

虎航頻頻取消航班惹民怨 董座將親自赴日「喬航班」

台灣虎航9月下旬以及10月兩波促銷日本機票，都吸引萬人瘋搶，但無奈日本機場人力不足，近期許多旅客都收到航班取消通知，其中...

秋冬時節的港式湯水／杏汁白肺湯

【適合秋天的煲湯：杏汁白肺湯】

秋冬時節的港式湯水／芥菜生鹹蛋肉片滾湯

【適合冬天：芥菜生鹹蛋肉片滾湯】

秋冬時節的港式湯水／章魚綠豆蓮藕排骨湯

【適合秋、冬的煲湯：章魚綠豆蓮藕排骨湯】

泰勒斯愛包買得到了！隋棠出席Valextra信義微風店開幕

義大利精品品牌Valextra今日舉辦記者會宣告正式進駐台灣，除了於微風信義帶來新品發表，並邀請到氣質女星隋棠站台，分享...

快筆記！星巴克「一夜限定」耶誕派對 眾新品同日開賣

耶誕的腳步愈來愈近了，在這個充滿歡樂的耶誕檔期前夕，星巴克將在11月1日於50家指定門市舉辦「金星專屬耶誕星光派對」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。