邊境解封好想去日本 他提醒當地自駕這一點變特別嚴格

國境解封，日本也開放境外旅客自由行，國人紛紛規畫赴日旅遊。旅居台灣的日籍網紅「日本人歐吉桑」下坂泰生，在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專分享在日本開車要注意的事項，他並提醒如果去日本自駕，別招惹暴走族。

有網友提問最近日本開車有新的法規或是要注意的地方。「日本人的歐吉桑」表示，其實疫情前後交通規則沒有什麼很大的改變，但要注意「ながら運転」，這幾年變特別嚴格，意思是不可以一邊開車一邊做其他事情，例如打電話，看手機，拿手機，看地圖之類。

他表示，在台灣常常看到一邊打電話一邊開車的人。如果在日本不小心收到罰單的話，下場是6個月以下的徒刑或者10萬元日幣的罰金。「在日本馬路很容易被警察抓，所以請不要小看交通規則」。

「日本人的歐吉桑」表示，日本人最怕的車輛並不是警察的車子，而是重機的警察，因為重機警察的駕駛技術很好，沒有人能逃走成功，「簡直像美國的隱形戰機」。

另外，在日本開車有需要注意地方，「日本人的歐吉桑」表示，就是日本的暴走族。

萬一在日本自駕和暴走族狹路相逢怎麼應對？他說，先提醒不可以做的事情，第一，超過他們，因為暴走族的目的就是擋住別的車，發生賽車。如果被超車，代表瞧不起他們，他們可能會攻擊你。

避免的行為第二是按喇叭，他說，代表挑釁行為，按喇叭後可能馬上被攻擊。第三則是太靠近他們，可能被警察誤認是暴走族同夥。

「日本人的歐吉桑」說，如果看到暴走族集團， 先保持距離，慢慢開車就好。過了幾分鐘，他們突然左轉，或者警察會來。所以忍耐幾分鐘就OK。移動中的暴走族比較安全，不需要擔心什麼。暴走族集團故意騎得超慢時候才需要注意。

「日本人的歐吉桑」分析暴走族的特徵，包括暴走族會CALL，意思是使用車把手的加速器製作聲音；而且暴走族兩個人一組情形比較多，後座的人需要跳舞表演或者攻擊別人。以及暴走族不會遵守紅綠燈，不太會戴安全帽，比較年輕、30歲以下比較多。

此外，這幾年日本Uber Eats外送員也有增加，「日本人的歐吉桑」說，日本是以腳踏車為主，所以開車的人非常需要注意。萬一從人行道突然進入車道，進入前也不太會確認車道的狀況。所以開車時候也需要注意人行道的狀況。