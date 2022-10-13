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山頂上的馬拉松 草嶺公路首辦今午12時起線上報名

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣草嶺公路首辦半程馬拉松賽，今天中午12時起開放線上報名。記者陳苡葳／攝影
雲林縣草嶺公路首辦半程馬拉松賽，今天中午12時起開放線上報名。記者陳苡葳／攝影

雲林149甲草嶺公路今年修復通車，縣府10月30日將首度在此舉辦半程馬拉松賽，揭開當地風光序幕。馬拉松金牌選手「黑色閃電」蔣介文今為活動代言，此次分別有3K休閒組、10K挑戰組及21K隧道組，各組限額400人，今天中午12時開放報名。

149甲草嶺公路中斷23年，經縣府修復後，今年2月開放通車。縣長張麗善說，草嶺景色美不勝收，觀光一度停擺多年實在可惜，為重現當地風光，10月30日舉辦馬拉松賽，廣邀各路跑友到此一遊，「邊跑邊賞景」。

教育處長邱孝文表示，此次3K、10K及21K組別，挑戰難度分別是60分、89分至99分，其中21K挑戰難度最高，比賽限時4小時，參賽者須年滿18歲，歡迎高手來挑戰；另沿途補給站準備特色點心，提供選手補充體力，體驗雲林在地美食。

蔣介文說，該賽免報名費，報名者可獲活動紀念衫、運動毛巾、束口袋、馬克杯杯墊組等專屬紀念品，今天中午12時起於「2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松」網站（https://opcc.work/2022Caoling）開放線上報名，額滿截止。

雲林縣長張麗善（左）、馬拉松金牌選手「黑色閃電」蔣介文（右）今為草嶺公路半程馬拉松賽揭幕。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）、馬拉松金牌選手「黑色閃電」蔣介文（右）今為草嶺公路半程馬拉松賽揭幕。記者陳苡葳／攝影

馬拉松 草嶺 雲林

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