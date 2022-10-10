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吃一片就飽！檀島×帕米貝可「超巨大蝴蝶酥」比臉還大

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
檀島與帕米貝可聯名推出超大尺寸的「朱古力蝴蝶酥」，尺寸達24×18公分。圖／檀島香港茶餐廳提供
檀島與帕米貝可聯名推出超大尺寸的「朱古力蝴蝶酥」，尺寸達24×18公分。圖／檀島香港茶餐廳提供

你印象中的「蝴蝶酥」是多大呢？「檀島香港餐廳」自即日起攜手「帕米貝可」，推出超大尺寸的「朱古力蝴蝶酥」，尺寸達24×18公分，幾乎比人臉還要大，也為甜點控帶來大大的滿足。另外10月下旬，還會有「海瑞摃丸聯名港點」、「叮叮車造型鐵盒蝴蝶酥」陸續登場。

來自香港的「檀島香港茶餐廳」，乃是老字號的港式茶餐廳，充滿歷史感的懷舊氣氛，其中又以據稱有192層酥皮的酥皮蛋撻最為著名。此次新推出的「朱古力蝴蝶酥」，乃是檀島與千層酥知名品牌「帕米貝可」合力之作，使用法國發酵奶油、日本日清麵粉，以及糖、鹽、水等配方為原料，透過「3的7次方」手法，做出2187道層次，最後再淋上朱古力淋醬與榛果碎粒，帶來酥鬆薄脆的口感與香甜滋味。

除了傳統工法外，「朱古力蝴蝶酥」最大的特色，就是達到「24×18公分」的超大尺寸，視覺效果十足。原價250元，滿額加購優惠價99元。另外檀島也預告，10月21日起，檀島竹北店會推出與新竹在地品牌「海瑞摃丸」聯名的4款港點；10月28日起，也會推出「叮叮車造型鐵盒蝴蝶酥禮盒」，讓民眾喚醒搭乘叮叮車遊香港的回憶。

朱古力蝴蝶酥原價250元，滿額加購價99元。圖／檀島香港茶餐廳提供
朱古力蝴蝶酥原價250元，滿額加購價99元。圖／檀島香港茶餐廳提供

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