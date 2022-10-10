吃一片就飽！檀島×帕米貝可「超巨大蝴蝶酥」比臉還大

你印象中的「蝴蝶酥」是多大呢？「檀島香港茶餐廳」自即日起攜手「帕米貝可」，推出超大尺寸的「朱古力蝴蝶酥」，尺寸達24×18公分，幾乎比人臉還要大，也為甜點控帶來大大的滿足。另外10月下旬，還會有「海瑞摃丸聯名港點」、「叮叮車造型鐵盒蝴蝶酥」陸續登場。

來自香港的「檀島香港茶餐廳」，乃是老字號的港式茶餐廳，充滿歷史感的懷舊氣氛，其中又以據稱有192層酥皮的酥皮蛋撻最為著名。此次新推出的「朱古力蝴蝶酥」，乃是檀島與千層酥知名品牌「帕米貝可」合力之作，使用法國發酵奶油、日本日清麵粉，以及糖、鹽、水等配方為原料，透過「3的7次方」手法，做出2187道層次，最後再淋上朱古力淋醬與榛果碎粒，帶來酥鬆薄脆的口感與香甜滋味。