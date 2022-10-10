泡芙混吐司！旅禾×Isaac「北海道生乳吐司」只賣51天

來自韓國的「Isaac」以奶油香煎吐司著稱，提供多樣化的特色三明治。本季Isaac攜手台中10大伴手禮名店「旅禾泡芙之家」，以北海道十勝四葉鮮乳製成內餡，搭配奶油吐司，聯名推出「經典烏沙生乳吐司」、「海鹽北海道生乳吐司」等不同品項，讓民眾味蕾搶先暢遊北海道。

1995年創立於韓國的Isaac，在韓國有超過800間門市，是許多民眾赴韓國旅遊必吃的早餐店。2016年Isaac正式登台，目前在台共有11間門市，提供有17種三明治品項。「旅禾泡芙之家」則是台中人氣泡芙名店，今年更以「北海道泡芙」榮獲2022年台中十大伴手禮的殊榮，店內也提供「摩艾造型麵包」等烘焙品項，網路上獲得高度討論人氣。