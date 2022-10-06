華航與德鐵開啟共用班號服務 陸空銜接前往德國13城市

華航深耕歐洲市場多年，與德國鐵路公司Deutsche Bahn（DB）長期合作，推出 Rail&Fly服務受到旅客一致好評，為強化台德航線服務市場完整性，華航將自10月11日起與德鐵開啟共用班號服務，讓旅客輕鬆選購陸空聯票，透過華航官網及各大購票平台預先選定德鐵銜接列車班次，航班與鐵路交通一次購足；旅客抵達法蘭克福機場，可快速轉乘高速鐵路列車前往德國內陸13個城市，無論是旅遊或商務需求，皆可體驗省時又方便的歐洲旅行。

為佈局疫後旅運市場，華航自11月1日起天天飛往德國法蘭克福，直飛只需14個小時，並可快速轉乘德鐵，輕鬆通往德國首都柏林（Berlin）、南部第一大城慕尼黑（Munich），以及漢堡 （Hamburg）、科隆（Cologne）、紐倫堡（Nuremberg）等德國內陸主要城市，德鐵班次掛上華航班號，方便旅客訂位，空地銜接超便捷，華航也貼心的提供德鐵加購優惠價，最低只要台幣1000元起，讓旅客轉乘方式有多元選擇，強化華航歐洲地區產品服務。

華航自2017年推出Rail & Fly服務，旅客可經德國法蘭克福或荷蘭阿姆斯特丹機場轉乘德鐵至德國境內5600個任一車站點，相當適合自由行和商務客；陸空合作另涵蓋比利時國鐵（SNCB/NS）、奧地利聯邦鐵路（OBB），可從阿姆斯特丹機場轉乘至比利時境內車站，或由維也納機場轉乘至奧地利、捷克、匈牙利等合作車站，享受從容舒適的歐洲旅程。

華航現行歐洲區域提供法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦及維也納航班服務，並分階段增加航班，11月起法蘭克福航班增為每日一班；阿姆斯特丹及倫敦皆增為一週四班；維也納則提供一週三班的服務，搭配成熟綿密的歐洲鐵路滿足旅客多樣化旅遊需求。

針對國人喜愛的日本，華航也網羅JR西日本合作，限量推出「華航機票＋JR西日本關西廣域鐵路周遊券」陸空優惠套票，即日起自2023年3月31日止，凡購買華航集團台灣出發至大阪個人來回機票，出發日於2023年6月29日前 （含）之指定航班，即可以優惠價格加購JR西日本關西廣域鐵路周遊券套票，便利銜接至奈良、京都等熱門旅遊航點。

日本的鐵道密集便利，JR鐵路周遊券已成為赴日觀光客人人必備的交通票券，不僅限關西地區，也可便捷前往天橋立、岡山、城崎溫泉、鳥取等地，華航推出4種套票，旅客亦可選擇含阿倍野HARUKAS300展望台、大阪梅田空中庭園展望台、或是京都鐵道博物館門票的套票，自由搭配機票、車票、觀光設施一次購買，方便又省錢！詳細購票資訊可洽華航合作旅行社：KKDAY、五福旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、易遊網、創造旅行社、雄獅旅遊。