台灣虎航官網又卡住 上午10點開賣1010元特價機票 民眾瘋搶

國慶連假即將到來台灣虎航推出國慶優惠，指定航線單程1010元起，自今天上午10點開賣即湧入大量民眾瘋搶，多數民眾仍遇到要等待「9999」人的狀況，有些幸運擠進訂票系統的民眾也遍尋不著特價1010的機票，或是在搶訂機票過程中就當機了。一名打算去日本玩的民眾受訪說，好不容易擠進去，看到的票價跟活動開始前差不多，了無新意。

台灣虎航宣布，上午10點起將推出國慶優惠，指定航線單程1010元起，航線包括桃園飛東京羽田、福岡、沖繩、泰國曼谷、南韓仁川、釜山及濟州；高雄飛東京成田、福岡、大阪、名古屋及沖繩，預料又會掀起一波搶購熱潮。虎航表示，這段時間曼谷不會太熱、仁川不會太冷，是最好玩的時候，推薦還沒去過這兩個地方的民眾能衝一波。

虎航說，今年國慶有3倍的快樂，因為巧遇3天連假，剛好可以去日、韓、泰國玩一趟，而且10月13日解封，大家等了3年終於等到免隔離，並推出指定航線單程1010起的漂亮價。本次優惠上午10點開賣，7日晚間23時59分截止，搭乘時間則是10月6日至12月20日。

虎航於9月下旬時曾推出機票最低88元的優惠價，吸引民眾搶購，超過萬人民眾湧入訂票系統，導致許多民眾等上數小時才能順利進入系統，如今訂票塞車場景再度上演，可見解封在即，民眾都想出國玩了。