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199喝到飽、萬聖節調酒99！王品「3大燒肉」微醺優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
針對萬聖節所推出的「藍色精靈」、「獨角獸伯爵」，每杯200元。圖／王品提供
針對萬聖節所推出的「藍色精靈」、「獨角獸伯爵」，每杯200元。圖／王品提供

隨著聚餐活動越來越頻繁，王品集團集結旗下「最肉」、「肉次方」、「Oh my！原燒」等3個品牌，推出一系列酒水優惠，包括萬聖節限定調酒99元、生啤酒暢飲199元、啤酒第2杯5折等不同優惠。

位在台中的「最肉」，近期新推多款適合下酒的炸物小食，並規劃晚間8點半後限量供應的宵夜菜單。包括有「迷你香料虎掌」、「半熟月見蹄筋飯」、「匈牙利紅椒魚皮」等不同菜色。因應萬聖節到來，2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang特設計兩款節日特調，「藍色精靈」以茉莉綠茶與白酒為基底，加入藍柑橘打造夢幻的藍綠漸層，搭配哈密瓜增添香甜；「獨角獸伯爵」以伯爵茶結合葡萄汁，杯口妝點巧克力蜂蜜，尾韻還藏著萊姆酸香。2款調酒售價200元，即日起至10月31日止，只要至「王品瘋美食APP」領取票券並於周一至周四消費滿500元，即可以99元加購萬聖節調酒1杯。

「肉次方」也推出「199元生啤無限暢飲」活動，10月31日前內用消費，即可以199元加購「ASAHI生啤無限暢飲」，若成功於6秒內喝完一杯啤酒，就享「單人生啤無限招待優惠」。12月31日前，「Oh my!原燒」也推出「啤酒第二杯5折」優惠，單點海尼根生啤或ASAHI啤酒，可享第二杯5折優惠且不限杯數，品牌也將於10月25日上架百威啤酒、艾德懷斯白啤酒，提供更多選擇。

【提醒您：酒後不開車　開車不喝酒】

最肉新推出「迷你香料虎掌」、「半熟月見蹄筋飯」、「匈牙利紅椒魚皮」等宵夜小點。圖／王品提供
最肉新推出「迷你香料虎掌」、「半熟月見蹄筋飯」、「匈牙利紅椒魚皮」等宵夜小點。圖／王品提供
「Oh my!原燒」推出「啤酒第二杯5折」優惠。圖／王品提供
「Oh my!原燒」推出「啤酒第二杯5折」優惠。圖／王品提供

萬聖節 品牌

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