日航10/31起松山羽田每日2往返 大阪、名古屋再等等　

去日本旅遊的日子不遠了，日本10月11日將開放自由行，台灣則預計在10月13日開放邊境，日本航空今日公布本月底至明年一月的飛航計畫表，10月30日起東京羽田往返台北松山恢復為每日2趟，東京成年往返台北桃園則是每周4趟。

日本航空說明，羽田往返松山的JL097、JL098 、JL099、JL096等4班次為每日飛航，僅10月30日JL096取消；成田往返桃園的JL809、JL802航班，JL809於每周一、二、四、六飛航，JL802於每周二、三、五、日飛航，僅10月30日JL802 取消。

至於大阪、名古屋航線則未恢復，日本航空表示，12月1日至明年1月31日期間之航班調整中，將另行公告。