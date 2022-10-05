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全聯攜手勵馨基金會邀民眾捐零錢、福利點數挺脆弱兒少
天氣轉涼，但挺公益的暖心可不能降溫，全聯「愛從1開始」零錢捐活動第4季與財團法人勵馨社會福利事業基金會攜手合作，全聯佩樺第3度與勵馨基金會合作，今年邀請陳漢典化身公益大使，以「一圓就學夢，助學家暴童」理念力挺兒少，宣布「勵馨家暴兒少助學計畫」募款活動正式起跑，全聯除了率先拋磚引玉捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）為募款活動暖身，更邀請民眾於全省全聯門市用零錢做愛心，會員也可以從PX Pay App直接線上捐點數、信用卡捐款，一起攜手幫助弱勢學童。
根據衛福部統計，台灣每年約有近80,000起兒少保護案件，勵馨基金會超過30年來，為脆弱處境中的逆境兒少持續提供的生命希望，完整建構一系列專業的兒少服務，給予孩子所需的心理諮商服務以外，協助給予就學就業輔導、培力課程安排、技職材料補助與生活補助費等，讓孩子們能夠有足夠的資源，在困境中仍能載著夢想希望往前走，期盼能夠集結社會大眾的關懷與資源。
地表最強綠葉陳漢典更跨刀為募款活動拍攝公益影片，影片中60秒一鏡到底的拍攝即日起在全台全聯福利中心PX TV播放，並在店頭展示海報與宣傳小手冊，邀請民眾在日常消費的同時也能投下手邊零錢或是透過線上信用卡捐款以及手機PX Pay捐出福利點數，與陳漢典一同支持「一圓就學夢，助學家暴童」，讓全聯成為真正的「公益賣場」。
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