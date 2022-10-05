全聯攜手勵馨基金會邀民眾捐零錢、福利點數挺脆弱兒少

天氣轉涼，但挺公益的暖心可不能降溫，全聯「愛從1開始」零錢捐活動第4季與財團法人勵馨社會福利事業基金會攜手合作，全聯佩樺第3度與勵馨基金會合作，今年邀請陳漢典化身公益大使，以「一圓就學夢，助學家暴童」理念力挺兒少，宣布「勵馨家暴兒少助學計畫」募款活動正式起跑，全聯除了率先拋磚引玉捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）為募款活動暖身，更邀請民眾於全省全聯門市用零錢做愛心，會員也可以從PX Pay App直接線上捐點數、信用卡捐款，一起攜手幫助弱勢學童。

根據衛福部統計，台灣每年約有近80,000起兒少保護案件，勵馨基金會超過30年來，為脆弱處境中的逆境兒少持續提供的生命希望，完整建構一系列專業的兒少服務，給予孩子所需的心理諮商服務以外，協助給予就學就業輔導、培力課程安排、技職材料補助與生活補助費等，讓孩子們能夠有足夠的資源，在困境中仍能載著夢想希望往前走，期盼能夠集結社會大眾的關懷與資源。