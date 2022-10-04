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蔥香雞白湯麵、椒麻蒜香牛肉拌麵！ 永心鳳茶新麵食上桌
「永心鳳茶」自2015年開設高雄中山店，主打特色台菜與復古時尚裝潢。自即日起店內也推出「全新麵屋計畫」，主打5款港都風麵食，包括有蔥香雞白湯麵、椒麻蒜香牛肉拌麵等品項，為民眾帶來全新滋味。
本次新推出的「蔥香雞白湯麵」，以手工製成蛋黃拉麵，搭配以老母雞慢火熬煮的湯頭，還有舒肥蔥香雞胸肉、溏心蛋，帶來溫潤的風味，每份280元。「椒麻蒜香牛肉拌麵」則是以寬扁麵條淋上獨門香蒜醬汁，搭配嚴選美國去骨牛小排與秘製香辣醬爆炒，入口香麻帶勁，每份350元。除此之外，店內也提供「排骨香菜拌麵」、「炙燒鴨胸韭菜拌麵」、「三杯野菇炒麵」等不同選擇，每份250～320元不等。
不僅提供全新麵點，高雄中山店也以象徵「麵」的流線美學作為設計概念，並以黃色呼應高雄的熱情，為麵屋計畫帶來活潑感，感受不同的用餐氛圍。
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