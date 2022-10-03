beard papa‘s「統一布丁泡芙」回歸！只賣1個月

多次推出特殊口味泡芙的「beard papa‘s」在睽違一年後，再度攜手「統一布丁」，限時於10月期間推出「布丁泡芙系列，共計有5種餅皮可供搭配。另外台北捷運Go APP贈點優惠券活動，也即將進入倒數階段。

「統一布丁」是陪伴許多人長大的國民甜點。即日起至10月31日期間限定推出的「布丁泡芙系列」，即是使用了統一布丁配上beard papa’s獨創的卡士達內餡，創造出滑順且彈性的口感和濃郁的香草焦糖香氣，包括有日式、黑日式、菠蘿、mini、杏仁棒棒（限定店舖供應）等5種餅皮可選擇，每顆70元起。