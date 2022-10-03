快訊

汽機車全停下！新店迷你馬左顧右盼逛大街 過馬路畫面曝民眾看傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

beard papa‘s「統一布丁泡芙」回歸！只賣1個月

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
beard papa‘s再度攜手「統一布丁」，於10月期間推出「布丁泡芙系列。圖／beard papa‘s提供
beard papa‘s再度攜手「統一布丁」，於10月期間推出「布丁泡芙系列。圖／beard papa‘s提供

多次推出特殊口味泡芙的「beard papa‘s」在睽違一年後，再度攜手「統一布丁」，限時於10月期間推出「布丁泡芙系列，共計有5種餅皮可供搭配。另外台北捷運Go APP贈點優惠券活動，也即將進入倒數階段。

「統一布丁」是陪伴許多人長大的國民甜點。即日起至10月31日期間限定推出的「布丁泡芙系列」，即是使用了統一布丁配上beard papa’s獨創的卡士達內餡，創造出滑順且彈性的口感和濃郁的香草焦糖香氣，包括有日式、黑日式、菠蘿、mini、杏仁棒棒（限定店舖供應）等5種餅皮可選擇，每顆70元起。

此外，台北捷運Go APP贈點優惠券最後加碼延長，即日起至10月30日憑捷運app內的兌換券購買布丁泡芙系列，即加贈門市集點卡「點數1點」，每集滿10點可兌換100元等值商品或贈品。

統一布丁與卡士達內餡相互結合，帶來滑順口感與香甜滋味。圖／beard papa‘s提供
統一布丁與卡士達內餡相互結合，帶來滑順口感與香甜滋味。圖／beard papa‘s提供

捷運 甜點

延伸閱讀

台灣吃得到！PABLO新推四款「起司布丁」 必吃經典杏桃與季節限定芋泥、栗子 初秋精品「栗子藍莓迷你起司塔」好療癒

批溪北捷運是打臉自己 侯選辦：林佳龍交長時核定輕軌

酪梨回來了！CoCo「酪梨系列」濃郁滑順停不下來 酪梨布丁牛奶必嘗鮮

承諾變調…高中女懷孕待嫁 男友不滿布丁被吃拒娶：妳太自私

相關新聞

超補！身份證有「1、0」 雞胇、烏魚子、干貝吃到飽

搶攻10月國慶商機，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出一系列優惠活動。凡是姓名有「雙、十、國、慶」或是身份證／健保卡字號有...

beard papa‘s「統一布丁泡芙」回歸！只賣1個月

多次推出特殊口味泡芙的「beard papa‘s」在睽違一年後，再度攜手「統一布丁」，限時於10月期間推出「布丁泡芙系列...

23巴黎時裝周／Valentino在極端之間 Givenchy美法接軌

2023春夏巴黎時裝周10月2日登場的范倫鐵諾（Valentino），本季以UNBOXING為主題，在極簡與極繁、有與無...

LinLi Boutique打造全球首個永續婚紗系列 王淨率先穿驚呼「意外的舒服！」

許多名媛、女明星在出嫁或是紅毯著裝時，都會選擇與成立逾三十年的LinLi Boutique的作品，新世代的王淨就是其中之一。因此，當LinLi Boutique的創辦人暨設計總監林莉，耗費一年多時間，發表全球首個永續婚紗系列時，王淨便搶先穿上一襲有著長拖尾的白紗現身，並驚呼「穿起來意外的舒服，而且還能很環保」。

23春夏巴黎時裝周／Off-White翻過新頁！續任設計師模糊高級時裝與潮牌界線

高端潮牌Off-White創辦人Virgil Abloh在2021年11月底驟逝，讓時尚圈都感到惋惜。而品牌繼任設計師則為現年32歲的時尚雜誌《Dazed》總編輯Ibrahim Kamara，5月正式上任，操刀的第一季作品，就在巴黎時裝周曝光，不同以往的風格，彷彿正式宣告Off-White將翻開新一頁了。

iPad Air、Apple Pencil在手 跟著插畫家Ker Ker一起透視咖啡聽

有點憂鬱又有點忙碌的星期一，肯定隨時都想來杯咖啡提提神，而擁有建築背景的插畫家Ker Ker（@kerker630）更將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。