超補！身份證有「1、0」　雞胇、烏魚子、干貝吃到飽

搶攻10月國慶商機，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出一系列優惠活動。凡是姓名有「雙、十、國、慶」或是身份證／健保卡字號有「1、0」者，即可享免費升級雞胇吃到飽、北港烏魚子吃到飽、九孔鮑魚吃到飽、北海道生食級大干貝吃到飽等不同優惠。另外馬辣西門店也獨家推出「6大海蝦＋12款啤酒」的限定方案，為餐桌更添豪華。

即日起至10月31日期間，凡2成人以上同行，並提前至少1日預約並報名參與活動，其中一名代表的姓名內有「雙、十、國、慶」任一字（同音即可），或是身份證／健保卡號韓「0、1」任2碼（可重複計算），就能獲得10月升級方案，依照各品牌不同，享不同優惠，包括熊一、哞哞屋、馬辣、新馬辣等10個品牌均適用。

針對喜愛燒肉的民眾，符合條件者，至「熊一燒肉」選擇大關燒肉、橫綱燒肉方案，全桌可免費升級「北海道生食級干貝吃到飽」或「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。至「哞哞屋和牛燒肉」選擇「美澳雙和牛方案」，全桌可升級「北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」；選擇「世界三大和牛方案」，享升級再加贈德國氣泡酒，送完為止。

「夯下去新潮和牛燒肉」選擇「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「北港烏魚子吃到飽」。另外在「燒肉cha cha」給予五星好評，可免費升級自助吧，享飲料、冰淇淋吃到飽。參與粉絲團活動，還有機會獲得熟客券。

火鍋部份，符合條件者至「馬辣」用餐，可升級「XXL東石大蛤吃到飽」；「新馬辣」可升級「九孔鮑魚吃到飽」；「新馬辣plus+」可升級「北海道生食級大干貝吃到飽」。至於「涮樂和牛鍋物」點購指定方案，可享「美國火雞胇吃到飽」；「問鼎」點購988、1,288等吃到飽方案，依方案每成人各可加贈「美國見島和牛」1份、「紅條石斑」1份，點購1,688方案，2成人贈「加拿大波士頓龍蝦」1份，或升級佐渡花蟹吃到飽。

「狗一下居酒食堂」內用消費滿千元，即可加贈「香烤鮭魚肚」1份，其中忠孝店也推出期間限定吃到飽方案，每人988元起，每日限量20組。另外「馬辣西門店」為慶祝14週年，不限時段、人數與價位，均可無限享用阿拉伯頂級藍鑽蝦、胭脂蝦、花蝦、南太平洋野生草蝦與南美脆甜白蝦等6款海蝦，另外還有12款啤酒喝到飽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康