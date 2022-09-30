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全聯萬聖節活動熱鬧登場 搞怪風阪急麵包3個百元有找

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯萬聖節檔期熱鬧登場，並網羅生鮮、咖哩、糖果、甜點、麵包、咖啡換季節新裝。記者黃筱晴／攝影
全聯萬聖節檔期熱鬧登場，並網羅生鮮、咖哩、糖果、甜點、麵包、咖啡換季節新裝。記者黃筱晴／攝影

今年秋天來得似乎特別快，搞怪有趣的萬聖節檔期也在全聯提前開跑，自即日起至10月31日期間，門市換上橘色萬聖節元素，並網羅生鮮、咖哩、糖果、甜點、麵包咖啡換季節新裝，除了指定商品消費單筆滿199元，可加贈150福利點外，阪急麵包、We Sweet甜點、OFF COFFEE都推出萬聖期間限定商品，另外還有萬聖創意造型賽爭奪5萬元全聯禮券，更邀請大人小孩10月29日至天母萬聖節嘉年華熱鬧同樂。

不給糖就搗蛋，活動期間全聯提供多款可愛逗趣的糖果、餅乾，會員於實體門市或者PX Go!全聯線上購單筆消費指定商品每滿199元，加贈福利點數150點。

阪急麵包今年則是推出3款限定新品，特別推薦「日式咖哩麵包」，內餡部分選用超人氣「佛蒙特咖哩」製成，並透過特殊烘烤方式模擬外皮酥炸的口感。應景的搞鬼風格「墓碑可可」巧克力麵包體，還有「菠蘿布朗尼」內外雙重享受。此外，去年推出超Q的「木乃伊巧克力」也好評回歸。

即日起至10月27日推出7款商品，包含4款千層系新品「伯爵茶千層」、「蜜雪蘭姆千層」、「海鹽晶凍卡士達蛋糕」、「柚香千層泡芙」，多種層次remix打造創意新食感。活動期間適逢周六、日We Sweet千層大賞指定商品優惠8.8折起。

喜歡咖啡的民眾，萬聖節檔期除了特別推出福利熊萬聖裝的可愛杯套，還有期間限定「OFF COFFEE 女王橘紅茶咖啡」，以OFF COFFEE冰美式/拿鐵，搭配添加橘子工坊食用橘油的東爵紅茶包，增添清新紅茶香與淡淡的柑橘果香。活動期間免費升級，自備飲料杯再省8元，購買永豐餘及東爵好茶等品牌指定商品，消費滿299元就送女王橘紅茶冰美式1杯。

另外，全聯也導入日本「萬聖節就是要吃咖哩」的趣味過節活動，擴大聯手咖哩季，活動期間，咖哩指定商品享全聯價7.9折起，咖哩塊、咖哩調理包超方便又百搭。即日起至10月31日，連同料理擺盤、咖哩產品之外包裝擺放在一起，拍照上傳至活動網頁即可參加全聯與好侍共同舉辦萬聖咖哩料理賽，拼超過10萬元大獎。

全聯萬聖節熱鬧登場，同步攜手咖哩季推出優惠商品。圖／全聯福利中心提供
全聯萬聖節熱鬧登場，同步攜手咖哩季推出優惠商品。圖／全聯福利中心提供
全聯阪急麵包推出萬聖風格新品。記者黃筱晴／攝影
全聯阪急麵包推出萬聖風格新品。記者黃筱晴／攝影

萬聖節 麵包 咖啡 全聯

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