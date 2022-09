Hello Kitty再度現身全聯 感應泡泡機、自動垃圾桶必換

國際「萌」主Hello Kitty再度現身全聯!即日起至12月29日期間全聯再度推出Hello Kitty用品積分樂活動,今年主打療癒風格的居家實用好物,活動期間消費者持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元,即可獲得1 Hello Kitty積分,只需集滿2或6積分即可加價55元起換購Hello Kitty授權商品任1款,

此次Hello Kitty用品積分樂活動共有獨家5種品類,包含「萬用春捲袋」、「感應泡泡充電給皂機」、「大容量多功能收納籃」、「感應自動開闔垃圾桶」、「陶瓷負離子摺疊吹風機」等。因應環保風潮當道,方便收納攜帶打開又大容量的「萬用春捲袋」必入手;「感應泡泡充電給皂機」USB充電自動產出綿密泡泡超方便,除了洗手乳還可以放洗臉液、洗碗精等其他清潔用品;「感應自動開闔垃圾桶」靠近即開啟,不怕弄髒手也阻擋異味散佈。

積分換購的同時,超適合囤貨的「棉棉博覽會」、「全聯生活節」檔期也同步開跑,即日起至10月13日超過200款衛生棉大集合,購買指定衛生棉商品可享全聯價5折起優惠,另檔期再加碼三重好康,包括全店衛生棉單筆消費每滿259元現折30元;搭配「全聯生活節」活動,持福利卡每週六、日、一購買全店日用品,單筆每滿888元再現折100元(10/9、10/10除外);再加上持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元就可獲得1 Hello Kitty積分,絕對是小資女添購衛生棉囤貨與蒐集整套Hello Kitty居家好物最佳好時機。