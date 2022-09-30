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Hello Kitty再度現身全聯 感應泡泡機、自動垃圾桶必換

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國際「萌」主Hello Kitty再次現身全聯，獨家5種居家生活小物。圖／全聯福利中心提供
國際「萌」主Hello Kitty再次現身全聯，獨家5種居家生活小物。圖／全聯福利中心提供

國際「萌」主Hello Kitty再度現身全聯！即日起至12月29日期間全聯再度推出Hello Kitty用品積分樂活動，今年主打療癒風格的居家實用好物，活動期間消費者持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元，即可獲得1 Hello Kitty積分，只需集滿2或6積分即可加價55元起換購Hello Kitty授權商品任1款，

此次Hello Kitty用品積分樂活動共有獨家5種品類，包含「萬用春捲袋」、「感應泡泡充電給皂機」、「大容量多功能收納籃」、「感應自動開闔垃圾桶」、「陶瓷負離子摺疊吹風機」等。因應環保風潮當道，方便收納攜帶打開又大容量的「萬用春捲袋」必入手；「感應泡泡充電給皂機」USB充電自動產出綿密泡泡超方便，除了洗手乳還可以放洗臉液、洗碗精等其他清潔用品；「感應自動開闔垃圾桶」靠近即開啟，不怕弄髒手也阻擋異味散佈。

積分換購的同時，超適合囤貨的「棉棉博覽會」、「全聯生活節」檔期也同步開跑，即日起至10月13日超過200款衛生棉大集合，購買指定衛生棉商品可享全聯價5折起優惠，另檔期再加碼三重好康，包括全店衛生棉單筆消費每滿259元現折30元；搭配「全聯生活節」活動，持福利卡每週六、日、一購買全店日用品，單筆每滿888元再現折100元（10/9、10/10除外）；再加上持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元就可獲得1 Hello Kitty積分，絕對是小資女添購衛生棉囤貨與蒐集整套Hello Kitty居家好物最佳好時機。

另為搶攻日用品業績，「全聯生活節」多項商品祭出全聯價再買1送1或第2件5折起促銷價，其中於10月27日前的每週六、日、一，總計10天期間內，消費者持福利卡購買全店日用品，單筆每滿888元可再現折100元，不論想自己添購保養品，還是貼心孝敬長輩送保健品，或是犒賞毛小孩的寵物食品等，趁這檔買起來肯定最划算。

Hello Kitty感應自動開闔垃圾桶。圖／全聯福利中心提供
Hello Kitty感應自動開闔垃圾桶。圖／全聯福利中心提供
Hello Kitty感應泡泡充電給皂機，可連結USB充電，感應自動產出綿密泡泡。圖／全聯福利中心提供
Hello Kitty感應泡泡充電給皂機，可連結USB充電，感應自動產出綿密泡泡。圖／全聯福利中心提供
Hello Kitty大容量多功能收納籃。圖／全聯福利中心提供
Hello Kitty大容量多功能收納籃。圖／全聯福利中心提供
Hello Kitty陶瓷負離子摺疊吹風機。圖／全聯福利中心提供
Hello Kitty陶瓷負離子摺疊吹風機。圖／全聯福利中心提供
「萬用春捲袋」共有沉穩藍、熱情紅、亮麗黃3款顏色。圖／全聯福利中心提供
「萬用春捲袋」共有沉穩藍、熱情紅、亮麗黃3款顏色。圖／全聯福利中心提供
全聯棉棉博覽會超過200款衛生棉大集合，購買指定衛生棉商品可享全聯價5折起優惠，再加碼三重好康。記者黃筱晴／攝影
全聯棉棉博覽會超過200款衛生棉大集合，購買指定衛生棉商品可享全聯價5折起優惠，再加碼三重好康。記者黃筱晴／攝影

Hello Kitty 全聯

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