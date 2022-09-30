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500盤2022／奪10盤！明福台菜：持之以恆就會得到收穫

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
明福台菜「佛跳牆」。圖／聯合報系資料照、陳易辰攝影
明福台菜「佛跳牆」。圖／聯合報系資料照、陳易辰攝影

儘管沒有華麗的裝潢、寬敞的用餐環境，老字號的「明福台菜」仍憑藉著好手藝，擄獲無數政商名流與饕客的心。本屆500盤中，一舉拿下10盤，其中每桌必點的「一品佛跳牆」，更獨拿3個盤子。明福也表示，「我們沒有複雜工序，就是注意調味和火候上的拿捏，貫徹台菜的基本要素，把最基本的事情做好，持之以恆就會得到收穫。」

隱身於市的「明福台菜」，店內僅有6張桌子，雖然不大，但人情味與菜色都同樣溫暖。本次明福共計有一品佛跳牆、麻油腰片、鮑魚糯米雞湯、金錢蝦餅、炒米粉、清燉牛肉羹等6道料理入榜。對於獲得佳績，明福台菜海產老闆林麗珠一直連連道謝。女兒Ami也表示，「很謝謝那麼多人看到明福台菜海產，有這一切都是團隊合作的結果，一直以來的核心精神就是食材新鮮最重要，我們沒有複雜工序，就是注意調味和火候上的拿捏，貫徹台菜的基本要素，把最基本的事情做好，持之以恆就會得到收穫。」

一舉拿下3個盤子的「一品佛跳牆」，國際名廚江振誠就直接給予「明福的『佛跳牆』已經是一個經典了」的註解。陶晶瑩也形容「沒有過分勾芡、湯色澄清，入口味道清爽，下肚後香氣濃郁，吃得到竹筍、銀杏、荸薺、干貝、杏鮑菇等食材燉煮的精華，裡面的豬腳熬得軟爛，筷子一夾就自動散開，入口即化，是阿明師多年料理功力的呈現」

針對獲得2盤的「麻油腰片」，陳嵐舒就評論「腰花滑嫩甘醇，處理得沒有一絲腥味，火候精準，吃起來非常甜美，每一口都會讓你覺得，還想再多吃一個，讓人一個接一個地不斷追著吃。」同樣獲得2盤的「鮑魚糯米雞湯」，張大偉評論「雞肉吃起來吃起來味道很乾淨，湯喝起來同時有著雞跟鮑魚的鮮甜、也有糯米的濃稠感，吃起來很有飽足感，湯頭很棒，尤其天氣比較冷的時候，整個人都熱起來。」

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

指定用酒｜百富單一麥芽威士忌

指定用車｜Honda Taiwan

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧

贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

明福台菜「麻油腰片」。圖／陳嵐舒 提供
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明福台菜本屆共獲得10盤佳績。圖／500輯攝影團隊提供
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佛跳牆 味道

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