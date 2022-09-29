10月13日確定國境解封 慶祝禁團令解除 雄獅推「免費辦護照」
行政院今正式宣布入境旅客自10月13日起放寬為0+7新制、取消居家檢疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令。雄獅旅遊表示，包含日韓、東南亞、美加、歐洲等商品皆已上架販售，每人最低價起2萬有找。
另為慶祝組團解禁，雄獅旅遊說，即日起祭出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，11月30日前凡報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品（限2023年3月20日前出發，春節及228連假前指定日期不適用，促銷商品除外），就可享免費辦理護照服務，現省1800元，活動名額無上限。
雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從政府預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，以團體旅遊為例，仍是日本最受旅客歡迎，占比約49%，其次分別是歐洲19%及東南亞8%；國際機票銷量也有成長，銷量前五名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。
此外，雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等，其中，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問。
雄獅旅遊表示，即日起正式開賣團體旅遊商品，並於官網推出解封特惠專區，「解封首爾時尚購物小旅行4日」每人最低價1萬9900元起，「旅天下解封冬季北海道函館5日」保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低2萬9900元起。「解封經典享趣輕奢華泰國5日」每人最低2萬9999元起，保證無購物行程、入住1晚文華東方酒店，再加碼送價值1200元泰國觀光簽證費用。
自由行部分，「首爾乙支路高爺公寓自由行5日」，2人成行每人最低價1萬999元起，加贈交通卡及5日Wi-Fi；「旅天下解封沖繩虎航自由行4日」每人最低價1萬8499元起，包含來回機票、機上餐食、來回20公斤託運行李、市區飯店住宿等；「特選法瑞德機加酒10日」每人最低價5萬9900元起，另可以半價優惠加購原價760歐的當地行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言