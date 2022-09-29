快訊

戰學歷無傷選情 高虹安民調飆升 地方出現棄保耳語

陳文茜整理遺照寫「袁惟仁走了」兒子和親姐都回應了

入境新制才剛上路 桃機單一天出入境人數已破新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10月13日確定國境解封 慶祝禁團令解除 雄獅推「免費辦護照」

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為慶祝組團解禁，雄獅旅遊即日起祭出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，11月30日前凡報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品，就可享免費辦理護照服務。圖／雄獅旅遊提供
為慶祝組團解禁，雄獅旅遊即日起祭出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，11月30日前凡報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品，就可享免費辦理護照服務。圖／雄獅旅遊提供

行政院今正式宣布入境旅客自10月13日起放寬為0+7新制、取消居家檢疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令。雄獅旅遊表示，包含日韓、東南亞、美加、歐洲等商品皆已上架販售，每人最低價起2萬有找。

另為慶祝組團解禁，雄獅旅遊說，即日起祭出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，11月30日前凡報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品（限2023年3月20日前出發，春節及228連假前指定日期不適用，促銷商品除外），就可享免費辦理護照服務，現省1800元，活動名額無上限。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從政府預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，以團體旅遊為例，仍是日本最受旅客歡迎，占比約49%，其次分別是歐洲19%及東南亞8%；國際機票銷量也有成長，銷量前五名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。

此外，雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等，其中，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問。

雄獅旅遊表示，即日起正式開賣團體旅遊商品，並於官網推出解封特惠專區，「解封首爾時尚購物小旅行4日」每人最低價1萬9900元起，「旅天下解封冬季北海道函館5日」保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低2萬9900元起。「解封經典享趣輕奢華泰國5日」每人最低2萬9999元起，保證無購物行程、入住1晚文華東方酒店，再加碼送價值1200元泰國觀光簽證費用。

自由行部分，「首爾乙支路高爺公寓自由行5日」，2人成行每人最低價1萬999元起，加贈交通卡及5日Wi-Fi；「旅天下解封沖繩虎航自由行4日」每人最低價1萬8499元起，包含來回機票、機上餐食、來回20公斤託運行李、市區飯店住宿等；「特選法瑞德機加酒10日」每人最低價5萬9900元起，另可以半價優惠加購原價760歐的當地行程。

國境即將在10月13日解封，禁團令也同步解除，雄獅旅遊表示，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問。圖／雄獅旅遊提供
國境即將在10月13日解封，禁團令也同步解除，雄獅旅遊表示，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問。圖／雄獅旅遊提供

首爾 機票 自由行

延伸閱讀

入境新制才剛上路 桃機出入境人數已破新高

味蕾先解封 Mia C'bon日本風味賞和牛、拉麵、零嘴全包

邊境逐步解封 李秉穎：免疫負債重點在觀察3歲以下

影／口罩令何時解封？李秉穎：新冠威脅小於流感應該就可以

相關新聞

國境解封0+7將上路 雄獅：旅遊商品最低2萬有找

旅行業等到了，行政院宣布，入境旅客自10月13日起放寬為「0+7」新制、取消居家檢疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令。雄...

影／豐原太平洋百貨周年慶今天起跑 最高回饋73%

豐原太平洋百貨31周年慶活動今天展開，一早就有人潮排隊等領限量禮券，董事長連錦今天在開幕式中說，這次31周年慶加碼再加碼...

JINS日製眼鏡助攻！王淨、曾敬驊示範 輕鬆打造「高植感」復古文青穿搭

還記得日本第一眼鏡品牌JINS在去年推出的Made in Japan系列鏡框嗎？由「眼鏡聖地」之稱的福井縣鯖江市職人，以手工並經過三百道工序才完成，而且還特別為台灣消費者量身設計，高質感加上親民價格，一推出之後就成為討論話題。延續同樣概念，JINS於換季之際，上市全新日製系列鏡框，不僅仍是手工打造，更融入植栽風潮與70年代風格，還請來品牌大使王淨、曾敬驊示範如何搭配出「高植感」復古文青造型。

影／嬰兒配方奶粉不得廣告 民團與立委主張開放網購

根據「嬰兒與較大嬰兒配方食品廣告及促銷管理辦法」第三條規定，嬰兒與較大嬰兒配方食品，不得廣告。衛福部解釋，網路連結亦包括...

王室愛用精品駕到！Delvaux期間限定店前進台中大遠百

九、十兩個月份一向是精品發表大月份，近日全台亦有不少快閃店相繼開幕，為北中南精品一級戰區、炒熱氣氛，一如來自比利時的精品...

八月堂可頌買3送1！京站店開幕優惠　只有4天

以可頌為招牌的「八月堂」，近期針對旗下的台北京站門市進行改裝，並將於10月6日重新開幕。為慶祝重新開幕，首4日也將推出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。