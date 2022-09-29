限3天！Mister Donut「甜甜圈8顆188元」、飲品折18元

為慶祝18週年，連鎖甜甜圈「Mister Donut」自9月30日起，限時3天推出「甜甜圈8顆188元」的慶祝優惠，平均每顆不到25元。另外點購指定飲品，還可享現折18元、第2杯5折等不同優惠，讓粉絲有吃又有喝。

9月30日至10月2日期間，Mister Donut推出18週年慶活動，任選8個甜甜圈，優惠價188元，讓民眾可以分享喜悅。（限39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品，7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用）

隨著氣候轉涼，Mister Donut也順勢回歸可可系列飲品，以可可作為主題打造「摩卡珈琲」及「可可伯爵茶歐蕾」2款飲品。「摩卡珈琲」以新加入的咖啡豆為基底，並融入可可醬、醇濃可可粉和鮮乳，為咖啡增添一抹香甜可可風味，每杯85元。「可可伯爵茶歐蕾」則以伯爵紅茶加入鮮乳為基底，並增添微苦不甜膩的濃郁可可，適合喜愛奶茶的粉絲，每杯85元。