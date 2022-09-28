最高現賺408元！瓦城6品牌週年慶連5日招待明星菜

為迎接疫情鬆綁後的第一個百貨週年慶，瓦城集結旗下7大品牌，推出「相聚食光 週年禮讚」優惠活動，凡於各百貨週年慶前5日到店用餐，消費滿額即贈送人氣料理，最高價值408元；6品牌於週年慶全檔期，還有消費滿千送300抵用券的優惠，大心還可享「點主食送酥炸蝦醬雞米花」。

本次的活動方案中，凡於各百貨商場的「週年慶前5日」至「瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN及月月泰Thai BBQ」等6個品牌餐廳用餐，內用消費滿2,000元，即可獲得「首五日限量招待禮」。例如瓦城可獲贈「原味月亮」、1010湘可獲贈「神仙孜然肋排骨（3支）」、時時香加贈「霸王甘蔗蝦（3支）」；至於「大心」與「大心EXPRESS」內用消費滿700元，則分別贈送「啾心小蝦餅」、「啾心鮮蝦棒」。「首五日限量招待禮」各品項價值約139～408元，每店每日限量10組。

另外在週年慶期間，6品牌也推出「歡慶來店回饋禮」，凡於店內消費滿1000元，即贈送「週年慶300元抵用券」1張、外帶外送每單贈送1張。大心分店內點購主食1份，贈送「酥炸蝦醬雞米花招待券」1張。均可於下次消費滿額時使用。