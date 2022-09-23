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全台最大！第32屆國際美容展世貿一館登場 吸萬人入場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
第32屆udn國際美容展與TINA臺灣世界美甲藝術協會合作，共同主辦相關競賽。記者吳致碩／攝影
第32屆udn國際美容展與TINA臺灣世界美甲藝術協會合作，共同主辦相關競賽。記者吳致碩／攝影

全台最盛大的「第32屆udn國際美容化妝品展」，今天在台北世貿一館正式開展，吸引破萬人潮入場，也有不少美容業相關的學生前來參觀，更有聰明的消費者來搶便宜，許多參展品牌推出下殺一折起的優惠，而明天還有美甲國際大咖論壇。買一張票除了看udn美容展外，還能同步參加台北國際葡萄酒展及國際休閒食品展，超過400個攤位，滿足日常生活吃喝玩樂的所有需求。

udn美容展也同步與TINA臺灣世界美甲藝術協會合作，共同主辦第12屆金指獎，明天則是美甲熱蠟日，其中最受矚目為13～14點的美甲大咖的國際論壇，邀請來自荷蘭的國際認證美甲法官Ivette van Riel、來自日本現居美國的INJA國際美甲考試協會評委主管長島有美、來自日本的日本資深美甲人Yoshiko Nanbu，與從韓國前來的美甲沙龍品牌Bongsoonga Sontop的總裁Mi Won Kim，將共同從專業美甲角度，與大家分享經驗。

而在競賽區，則能看到美甲、熱蠟的競賽，包括作品展演等，讓大家見識到專業人士的功力。9月25日周日，則有半永久日，將有美業之星的頒獎表揚。

更多消費者則是來搶好康優惠，譬如MrBrush的10pcs新手入門套刷組，原價2,600元、現場下殺33折特價880元；米蘿美甲美睫熱蠟CUCCIO的TWMIRO光漾幻彩貓眼膠原價950元，展場價4折特價380元。

主辦單位也祭出優惠，現場消費不限金額，可以抽市價9,480元法媚兒激光淡斑美白系列，以及多款日本TOFFY時尚小家電、Sodastream氣泡水機等好禮。

第32屆udn國際美容化妝品展

時間：即日起至9月26日

地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

詳情可上官網https://expo.udn.com/202209-tpebeauty/查詢

第32屆udn國際美容展正式開展，首日就吸引大批人潮進場看展與搶購。記者吳致碩／攝影
第32屆udn國際美容展正式開展，首日就吸引大批人潮進場看展與搶購。記者吳致碩／攝影
第32屆udn國際美容展正式開展，首日就吸引大批人潮進場。記者吳致碩／攝影
第32屆udn國際美容展正式開展，首日就吸引大批人潮進場。記者吳致碩／攝影
第32屆udn國際美容展正式開展，首日就吸引大批人潮進場看展與搶購。記者吳致碩／攝影
第32屆udn國際美容展正式開展，首日就吸引大批人潮進場看展與搶購。記者吳致碩／攝影
MrBrush的10pcs新手入門套刷組，原價2,600元、特價880元。圖／主辦單位提供
MrBrush的10pcs新手入門套刷組，原價2,600元、特價880元。圖／主辦單位提供
第32屆udn國際美容展與TINA臺灣世界美甲藝術協會合作，共同主辦相關競賽。記者吳致碩／攝影
第32屆udn國際美容展與TINA臺灣世界美甲藝術協會合作，共同主辦相關競賽。記者吳致碩／攝影
第32屆udn國際美容展與TINA臺灣世界美甲藝術協會合作，共同主辦相關競賽。記者吳致碩／攝影
第32屆udn國際美容展與TINA臺灣世界美甲藝術協會合作，共同主辦相關競賽。記者吳致碩／攝影
米蘿美甲美睫熱蠟CUCCIO的TWMIRO光漾幻彩貓眼膠，原價950元，特價380元。圖／主辦單位提供
米蘿美甲美睫熱蠟CUCCIO的TWMIRO光漾幻彩貓眼膠，原價950元，特價380元。圖／主辦單位提供

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