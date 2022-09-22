快搶！台灣虎航「機票88元」今開賣 再送不限航點機票

日本於9月22日宣佈將於9月29日起放寬邊境管制措施，讓哈日族們心癢難耐。為慶祝8週年以及解封的好消息，台灣虎航宣佈將於10月起增班日本、韓國、泰國等航線，並於即日起推出「單程機票88元起」的歡慶優惠。參與社群活動，還有機會獲得「不限航點機票」。

9月22日15:00起至9月29日晚間23:59期間，台灣虎航推出10月指定航班優惠，單程特價88元起（未稅），另外還有「全航線單程888元起」的慶生價（未稅）。適用搭乘日期為2022年10月1日至2023年3月25日。此優惠價需同時購買來回，數量有限，售完為止。

除了機票優惠外，台灣虎航為慶祝8週年，也邀請宋政傑跨刀設計「虎友慶生大作戰」的特殊字體。另外還有多重「虎友募集」活動。即日起至10月3日，只要追蹤台虎IG，並參與互動活動，即有機會抽中「台灣虎航不限航點來回機票」、吉祥物伴手禮及台虎logo商品等豐富好禮。另外即日起至10月14日，使用台虎專屬音樂及 IG Sticker，拍攝專屬旅遊 IG Reels並分享，評選第一名可獲得「台灣虎航不限航點來回機票2張」。共計將送出8張不限航點來回機票大獎。