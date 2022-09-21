狐色、琥珀色料理！欣葉22道秋季新菜 蘊藏日本美學

時序入秋，提供日式餐點吃到飽的「欣葉日本料理」也以日本傳統美學出發，推出22款季節新品。每款新品，可呼應「砥粉色」、「狐色」、「琥珀色」與「落栗色」等4種秋天的顏色，讓民眾在賞味之餘，也能感受到唯美的日式風情。

日本傳統色乃是日本人自古以來代代相傳的文化，源自對大自然景色變換，花蟲鳥獸、礦石等周遭細微的觀察，充分體現日本人對色彩獨特的感受力，較廣泛運應用的顏色約莫250種，且具有典雅並饒富趣味的名稱，包括在和服或手工藝等應用上，均可見其蹤跡。

欣葉日本料理本次選用的「砥粉色」，色彩是源自於製作砥石（磨刀石）過程中產生的砥粉的顏色，接近淺灰黃。料理長以「厚蛋梅肉醬汁煮」、「手作雞肉丸野菜煮」作為砥粉色之味的代表。其中厚蛋梅肉醬汁煮以梅花豬肉、厚蛋捲與當地時蔬為主角，藉由醬煮手法料理，滋味開胃；手作雞肉丸野菜煮則是以蔬菜熬煮的味噌湯底，搭配上師傅捏製的雞肉丸，味濃甘醇。

「狐色」源自狐狸背上的茅塞，有著金黃焦糖般的色感，常作為油炸或燒烤恰到好處的顏色代表。「狐色之味」系列中，「日式豬排紫蘇風味」、「豆腐野菜真丈揚」擁有外皮金黃酥脆、內裡軟嫩的美味狀態，並帶有淡雅的紫蘇與松露香氣。至於「琥珀色之味」，欣葉則是安排了「野菜蟹肉山藥凍」、「鯖魚握壽司」與「水梨明太子風味卷壽司」，藉由典雅的氣質，呼應琥珀的涵義。