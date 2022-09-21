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身份證有1或2！潮味決、老先覺免費加菜 中越多送越多

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「潮味決」與「老先覺」自9月23日起，連續22天推出身份證對對碰活動。圖／吾蜂美味集團提供
「潮味決」與「老先覺」自9月23日起，連續22天推出身份證對對碰活動。圖／吾蜂美味集團提供

空氣中的涼意漸濃，也宣告鍋物的季節到來。連鎖滷味「潮味決」與平價小火鍋「老先覺」自9月23日起，連續22天推出身份證對對碰活動，只要有「1、2、3」等數字，就可獲得王子麵、時蔬、綜合海鮮盤，或是享第2份6折等不同優惠。

自2017年創業至今的「潮味決」，提供有多種不同口味的滷味基底，打造出「七湯、六乾」的多變口味，讓滷味小吃轉型成為正餐、點心或宵夜皆能品嚐的日常餐點。並且於2019年打造二代店，藉由淺色木質與白色元素，營造清新的用餐氛圍。至於創立於2009年的老先覺，則是主打個人小火鍋，其中以招牌麻辣、厚實龍骨鍋為招牌。

自9月23日至10月14日期間，潮味決、老先覺均推出身份證對對碰活動。凡加入官方line好友至老先覺指定門市用餐，身份證有1或2者，點購鍋品（含主餐）即贈「王子麵」1份；同時有1和2，點購鍋品（含主餐）即贈「超值配」1份；身份證同時有1、2、3者，消費2份鍋品（均需含主餐），即贈送「綜合海鮮盤」1份。

同樣活動期間，至潮味決指定門市消費，身份證上有1或2者，消費套餐或單點滿150元，即贈「時蔬」1份；身份證上有1和2者，消費套餐或單點滿150元，即贈飲品或熊貓豆腐1份；同時有1、2、3者，消費套餐可享「第2份6折」。（每筆消費只能使用1種優惠折扣）

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