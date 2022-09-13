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謝謝老師！持教師證「海霸王5品牌」享85折起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
前鎮水產推出憑教師證2人同行85折優惠。圖／海霸王提供
前鎮水產推出憑教師證2人同行85折優惠。圖／海霸王提供

教師節即將到來，為了感恩辛勤的老師們，「海霸王集團」集結旗下的海霸王、打狗霸、前鎮水產等5個品牌，自9月15日至9月30日期間，各自推出一系列教師節優惠，憑教師證最高可享85折起的優惠。

「海霸王餐廳」的四季料理系列，主打10人桌菜組合，其中「四季料理－豐收」，提供有鳳貝砂鍋雞、圓籠蒸鮮蝦、招牌芋香鍋、冰花生鮮生魚片組合、霸王黃金圓蹄、陶皿咖哩海味鮑等11道菜色，每套原價5,888元，優惠價3,988元，憑教師證再享9折優惠，每桌3,589元。另外10道式的「四季料理－歡聚」，憑教師證也可享9折，每桌優惠價2,689元。

主打日式個人鍋物的「打狗霸」，套餐提供肉品或海鮮，搭配火鍋料與時令蔬菜盤，每套268元起。活動期間憑教師證2人同行享85折優惠（不可共鍋）。「前鎮水產」提供個人火鍋吃到飽服務，今夏推出開鍋即送生魚片的新菜單，原價每人598元，憑教師證2人同行享85折優惠。

除此之外，「甲天下新台菜餐廳」，憑教師證2人同行，消費滿800元可享85折優惠。「魅麗海中庭餐廳」則提供7種排餐方案，原價398～698元，憑教師證享2人同行85折優惠，最低每人338元。

「四季料理－豐收」每套原價5,888元，優惠價3,988元，憑教師證再享9折優惠。圖／海霸王提供
「四季料理－豐收」每套原價5,888元，優惠價3,988元，憑教師證再享9折優惠。圖／海霸王提供
魅麗海中庭餐廳，憑教師證享2人同行85折優惠。圖／海霸王提供
魅麗海中庭餐廳，憑教師證享2人同行85折優惠。圖／海霸王提供

餐廳 海霸王 火鍋

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