連莊！海尼根台灣連續2年獲「亞洲最佳企業雇主獎」

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》宣布海尼根台灣贏得評審團青睞，於全台300間企業中勝出，獲得「2022亞洲最佳企業雇主獎」。海尼根台灣綜合「組織文化核心」、「員工身心體驗」、「團隊合作溝通」三大面向，連續兩年拿下該獎項。

海尼根台灣總經理吳建甫（Jeff）表示：「透過『共創、共享、共好』的正向管理作為，使員工可以跳脫舒適圈，擁有高績效產出並維持身心靈的平衡，是海尼根台灣在330家參賽企業脫穎而出的關鍵。」

「公司非常鼓勵部門間的合作及成員輪調，透過跨部門的合作方式，集結來自行銷、業務、人資、財務等不同觀點，帶來多元豐富的視角。像是去年海尼根台灣引進來自海外的創新作法，團隊由行銷、業務、人資、財務跨部門組成在台第一個『敏捷專案』。」

吳建甫表示，最特別的是團隊中沒有主管，因為海尼根相信決策需要從市場來，市場才是消費者，並非主管。最後在三個月內測試了31間店家，提升超過8成店家在虎牌冰釀啤酒的銷售正成長達128%。今年更是擴大規模，讓更多員工得以跳脫舒適圈，這種特有的「內部轉換跑道」機制，讓有心放膽嘗試的員工無時無刻都能對工作懷有一定的熱忱，期待透過不同的火花激盪提升工作帶來的成就感。

「亞洲最佳企業雇主獎」是透過相關行業專家、學者組成獨立審查委員會進行三輪仔細審查，最終評選出傑出企業品牌。第一輪將對工作環境優秀的台灣公司進行聲譽獨立研究；接著對員工的滿意度進行匿名調查；最後與公司人力資源團隊面對面訪談進行評估，以了解政策和工作環境。今年台灣共有330家企業來自21個產業參賽，海尼根台灣為快消品產業9家獲獎公司之一。

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