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證件、姓名有「這4個字或3數字」烏魚子、干貝吃到飽
9月到來，除了中秋節外，還有記者節、軍人節、教師節等不同節日。馬辣集團特別針對旗下10個品牌，規劃一系列優惠活動，包括身份證／健保卡含「0、1、9」任2碼，或是姓名中有「嫦娥奔月」任一同音字，或是記者、軍人、教師者，2人同行即可享優惠，包括「升級北海道生食級干貝吃到飽」、「北港烏無子吃到飽」、「加碼送日本A5和牛」等不同優惠。
此次的活動適用於9月1日至9月30日。除了身份證、健保卡、姓名符合上述條件者，持記者證、採訪證、軍人證、教師證者也可適用，需2成人以上同行，並提前1日以上預約且主動參與活動。至「熊一燒肉」選擇大關燒肉、橫綱燒肉方案，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或 「全桌免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。「哞哞屋」選擇雙和牛方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」；選擇世界三大和牛方案，再額外加送氣泡酒1瓶。
符合條件者，至「夯下去和牛燒肉」選擇極上和牛牛排放題方案，全桌可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。「燒肉ChaCha 個人和牛燒肉」用餐並給予五星好評，可免費升級飲料、冰品無限吃到飽。另外在「狗一下居酒食堂」，全桌消費滿千，即可贈送「香烤鮭魚肚」1份。
除了燒肉系列餐廳外，針對滿足條件者，火鍋餐廳亦有不同優惠。「馬辣」可享全桌升級「XXL東石大蛤吃到飽」；「新馬辣」可享全桌「九孔鮑魚吃到飽」；「新馬辣PLUS+」可享全桌「北海道生食級干貝吃到飽」。至於「涮樂和牛鍋物」點選極上和牛放題、極上雙和牛放題，可享「白蝦吃到飽」。另外「問鼎」選擇988吃到飽方案，加贈日本A5和牛雪花1份，指定時段入場，升級為「世界3大和牛」1份；選擇1,688方案，則可加贈紅條石斑，另有佐渡花蟹吃到飽優惠。
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