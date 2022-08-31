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珍煮丹「軍人享9折」！台中「微堂」北上 現享買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台中文青手搖飲「微堂」，今夏正式北上台北。圖／微堂提供
台中文青手搖飲「微堂」，今夏正式北上台北。圖／微堂提供

位於台中的文青手搖飲「微堂」，今夏正式北上台北，為北部民眾帶來全新的茶飲選擇，還提供「買1送1」、「買16送4」、「加購半價」等不同優惠。至於「珍煮丹」則針對軍人節，推出軍職限定的「9折」優惠。

「微堂」創辦人陳宗民出身自南投的晴天茶園，致力打造集結各種原茶的茶殿堂。品牌名稱中的「微」代表一種恰到好處的距離與份量，「堂」則是對於品牌的期許。本次新開幕的門市位於台北市內湖區，同樣主打原茶系列，包含有47茶皇、手焙春烏龍、熟成大麥、四薰茉綠、雲霧紅等品項。其中「47茶皇」使用冬片泡煮而成，具有獨特的冷霜韻味，每杯45元。「手焙春烏龍」則曾獲得歐洲風味評鑑三星肯定，每杯40元。另外自9月2日起，還有雲頂莓莓、野莓冰茶、四季莓好等期間限定的水果系飲品，每杯65～80元。

為慶祝新品上市，9月2日至10月15日期間，任選一杯「雲頂莓莓」、「野莓冰茶」或「四季莓好」，再搭配原茶一杯，原茶享半價優惠。即日起至9月30日止，提前一天預訂自取，享「原茶買1送1」優惠（每人限購5組），提前一天預訂外送，享「滿16杯送4杯」優惠。若非預訂，來店參與社群網站活動，即享「買10杯送2杯」優惠。

除了新開店優惠外，「珍煮丹」為歡慶九三軍人節，特別限時推出回饋優惠活動。9月1日至9月7日期間，現場憑軍人證消費，或是電話外送至營區單位，就可享9折優惠，藉此力挺辛勞的國軍弟兄。

珍煮丹限時推出軍人節優惠。圖／摘自珍煮丹粉絲專頁
珍煮丹限時推出軍人節優惠。圖／摘自珍煮丹粉絲專頁

軍人節 外送 手搖飲料

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