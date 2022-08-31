濃郁奶香！鬍子爺爺「立頓奶茶泡芙」只賣1個月

多次推出創新口味的泡芙品牌「beard papa‘s」首度與百年茶品牌「立頓」聯名，自9月1日起，限時推出「立頓奶茶口味泡芙」，共有5種餅皮可以搭配，享受入口後濃郁的奶茶香氣。為慶祝新品上市，還可免費加贈「立頓奶茶隨手包」，以及滿額加贈「日式香草泡芙」等優惠活動。

「立頓奶茶口味泡芙」自9月1日至9月30日期間登場，使用立頓經典的「原味奶茶」入餡，搭配鮮奶油與卡士達醬，並加入立頓的紅茶茶葉提昇茶香，有著滑順綿密的口感與鮮明的奶茶香氣，並可依照喜好，搭配日式、黑日式、菠蘿、mini、杏仁棒棒等5種餅皮，各有不同的口感。其中「杏仁棒棒」也是睽違近1年後重新登場，採限定店舖販售。