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濃郁奶香！鬍子爺爺「立頓奶茶泡芙」只賣1個月

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
beard papa‘s首次與「立頓」聯名，推出立頓奶茶口味泡芙。圖／beard papa‘s提供
beard papa‘s首次與「立頓」聯名，推出立頓奶茶口味泡芙。圖／beard papa‘s提供

多次推出創新口味的泡芙品牌「beard papa‘s」首度與百年茶品牌「立頓」聯名，自9月1日起，限時推出「立頓奶茶口味泡芙」，共有5種餅皮可以搭配，享受入口後濃郁的奶茶香氣。為慶祝新品上市，還可免費加贈「立頓奶茶隨手包」，以及滿額加贈「日式香草泡芙」等優惠活動。

「立頓奶茶口味泡芙」自9月1日至9月30日期間登場，使用立頓經典的「原味奶茶」入餡，搭配鮮奶油與卡士達醬，並加入立頓的紅茶茶葉提昇茶香，有著滑順綿密的口感與鮮明的奶茶香氣，並可依照喜好，搭配日式、黑日式、菠蘿、mini、杏仁棒棒等5種餅皮，各有不同的口感。其中「杏仁棒棒」也是睽違近1年後重新登場，採限定店舖販售。

為了慶祝首次聯名，beard papa‘s也推出3大優惠活動。凡購買立頓奶茶系列泡芙，即加贈「立頓原味奶茶隨手包」1包，每筆消費限贈1包，送完為止。另外至國泰世華ATM下載優惠券，憑券至門市消費滿150元，即贈「日式香草泡芙」1顆，限量1萬份（兌換期限自9月1日至10月15日）。除此之外，9月1日至9月30日憑捷運app內的兌換券購買立頓奶茶系列泡芙，即加贈門市集點卡「點數1點」，集滿10點可兌換100元等值商品或贈品。

經典日式泡芙搭配立頓奶茶口味內餡，帶有濃郁奶香。圖／beard papa‘s提供
經典日式泡芙搭配立頓奶茶口味內餡，帶有濃郁奶香。圖／beard papa‘s提供
撒有杏仁角、長條狀設計的「杏仁棒棒」，睽違1年重新回歸。圖／beard papa‘s提供
撒有杏仁角、長條狀設計的「杏仁棒棒」，睽違1年重新回歸。圖／beard papa‘s提供
立頓奶茶系列泡芙，共可搭配日式、黑日式、菠蘿、mini泡芙、杏仁棒棒等5種餅皮選擇。圖／beard papa‘s提供
立頓奶茶系列泡芙，共可搭配日式、黑日式、菠蘿、mini泡芙、杏仁棒棒等5種餅皮選擇。圖／beard papa‘s提供

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