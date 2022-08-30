2022米其林／米其林指南服務大獎 鹽之華經理余佩凌獲選

「米其林指南服務大獎」是去年新增的獎項，希望表彰並鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員，今年的第二屆「米其林指南服務大獎」由台中一星餐廳鹽之華的經理暨侍酒師余佩凌（Pauline）獲選。

「我覺得我是一個非常幸運的人，能夠跟鹽之華的團隊一起工作，如果沒有他們，我不可能得到這樣的肯定。」余佩凌同時表示：「現在台灣的餐飲業真的很難找到很好的外場人才，如果我能夠因此有機會為服務業或餐飲業講幾句話，一直是我內心的渴望。」

余佩凌（前排左一）與鹽之華外場團隊。圖／鹽之華提供。

余佩凌在鹽之華的角色，除了擔任外場經理，同時也是侍酒師。她不但擁有英國葡萄酒與烈酒教育基金會WSET品酒師與台灣侍酒師協會AWI高階認證，同時還獲得義大利IOEA橄欖油高階品油師認證，也是義大利IOEA Ambassador推廣大使，並獲得義大利共和國榮譽Barolo騎士勳章。

余佩凌擁有英國葡萄酒與烈酒教育基金會WSET品酒師與台灣侍酒師協會AWI高階認證。圖／鹽之華提供。。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

平時愛好美食與美酒，生活中離不開餐飲的余佩凌，足跡已踏遍世界各地的米其林餐廳，至今累積至少200顆以上米其林星星，「我到一家米其林餐廳用餐時，不只是客人，也是一個觀察家」，她觀察每一家餐廳侍應的動作與對談，從中理解不同國家對待餐飲的態度，也能學習到各國最頂級餐廳的服務，將吸收而來的經驗轉化給來鹽之華的賓客。

「來鹽之華用餐的賓客幾乎來自整個台灣，有不少熟客已經有16年鹽之華用餐經驗，我們會建立他們飲食及酒的愛好，也會為一個月蒞臨多次的貴賓做客製化安排。」對於余佩凌而言，服務的準則是具備應有專業知識等條件，並在應對進退上拿捏地恰到好處。

余佩凌認為，服務不是全然地畢恭畢敬、鞠躬哈腰。圖／鹽之華提供。

「服務不是全然地畢恭畢敬、鞠躬哈腰，就像是歐洲有不少高級餐廳也已經不同於早期地嚴肅，走的是適當的服務與舒適感。」她提及有時候客人一個眼神，就知道不需要做過多介紹，透過快速對於客人的基本了解，理解該說話的時候要說什麼，而不是固執且執著於自己的專業，必須根據賓客的愛好做適當服務，她說：「彼此都不該委屈求全。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康