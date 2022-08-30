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高雄2餐廳摘米其林一星 陳其邁：美食被世界看見

中央社／ 高雄30日電

2022米其林星級餐廳今天放榜，高雄有Liberte、承Sho成功摘星；高雄市長陳其邁說，高雄餐廳留名米其林，讓高雄美食被全世界看見，也為餐飲業打氣、帶來力量。

備受矚目的台北、台中、台南、高雄的2022米其林指南星級餐廳今天放榜，高雄共有2間餐廳成功摘星，包括Liberte、承Sho榮獲米其林一星肯定。

高雄市政府觀光局發布新聞稿表示，今天出爐的2家星級餐廳，加上17間米其林入選餐廳，及上週出爐的20家必比登餐廳，總計39間店家留名米其林，讓高雄美食躍上國際舞台，向世界發光。

陳其邁表示，高雄今年首度被納入米其林評鑑城市，多家業者獲得肯定，將高雄美食推升到新高度，也讓高雄美食被全世界看見，並帶來更多聞香而來的海內外遊客，也為餐飲業打氣、帶來力量。

陳其邁說，近2年高雄能見度大增，也吸引許多海內外人才聚集，帶來許多不同的飲食文化，高端餐飲的需求也孕育而生，伴隨許多新興國際飯店及餐廳插旗高雄，飲食發展也逐漸邁向國際化，美食動能豐沛。

觀光局長周玲妏說，去年觀光局即攜手餐廳業者備戰米其林，辦理「摘星指南－高雄米其林之旅」分享會；今年初邀集60家摘星潛力的餐飲名店，發行「高雄餐盤發見計畫」地圖，果然今天公布的米其林入選餐廳都包含在內。

觀光局表示，Liberte是從東京落腳高雄的FineDining餐廳，大廚武田健志曾在法國工作，善於結合在地風土條件食材、特色佐料等，作品色彩奔放、層次豐富，更呈現出時令變化的細膩。

而承Sho是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，也是過去2年在高雄備受矚目的高端餐廳，由主廚藤本詳一主理，因應時令，在台灣各處取材，把台灣食材特色發揮淋漓盡致，成功摘下星級殊榮。

餐廳 米其林

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