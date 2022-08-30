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台南一星未得！米其林指南另推17家府城美食 知名台菜、牛肉鍋入列

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
「阿裕牛肉」是饕客最愛。本報資料照片
「阿裕牛肉」是饕客最愛。本報資料照片

「臺北、臺中、臺南 ＆⾼雄⽶其林指南2022」名單剛剛揭曉，共有38家餐廳入列摘星，但首度列入評鑑的「美食之都」台南卻一星未得，引發網友熱烈討論，不過其實雖然台南未摘星，但仍有17家餐廳獲得米其林推薦。

根據米其林官網資料，台南入選的17家推薦餐廳有像是知名台菜欣欣餐廳、錦霞樓以及王家燻羊肉等，造訪台南必吃的牛肉料理名店阿裕牛肉 (崑崙路)、牛五臓等，另外還有保安路阿村牛肉湯、京華虱目魚、老曾羊肉、㕩肉鋪Pankoko、再發號、饕弄杯、橄饗家、原則、有你真好湘菜沙龍、豐之海鮮食府、帝一鐤以及日本料理甘旨堂。名單包括小吃、燒烤、海鮮、時尚歐陸菜、法菜、湘菜、日料等種類，呈現在地飲食風貌的多元與精彩。

對於這份推薦名單，依然引發網友正反意見熱議，有人認為「老曾羊肉是觀光客店吧？」、「再發號認真？」；也有人持肯定態度，「不是啊！你報阿裕就好，牛五臟不要說出來！」，「厲害！王家燻羊肉也被你們挖出來」。

京華虱目魚。圖/摘自米其林官方臉書
京華虱目魚。圖/摘自米其林官方臉書
再發號。圖/摘自米其林官方臉書
再發號。圖/摘自米其林官方臉書
台南推薦美食名單。圖/摘自米其林官方臉書
台南推薦美食名單。圖/摘自米其林官方臉書

餐廳 台南

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