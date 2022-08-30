高雄兩家日系餐廳摘下米其林一星 全與國城建設有關

高雄市今年首度納入「米其林指南」的評鑑城市，今天星級名單揭曉，高雄共有「Liberte」及「承sho」榮獲一星殊榮，巧合的是，兩家餐廳都有日本淵源，且是國城建設第二代跨足經營的日系餐廳，作風相當低調，不易訂位。

高市觀光局指出，有「紅色美食聖經」之稱的2022年「米其林指南」23日公布高雄必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20間「物有所值」的美食店家入選。此外，眾所期待的星級名單今天放榜，高雄共有「Liberte」及「承sho」摘下一星。

高雄國城建設成立萬象餐飲公司，跨足經營「Liberte」及「承 Sho」。「承 Sho」隱身在豪宅建案內，十分低調與神祕，訂位不易。