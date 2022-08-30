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高雄兩家日系餐廳摘下米其林一星 全與國城建設有關

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
Liberté的招牌酥皮清湯。圖／高市觀光局提供
Liberté的招牌酥皮清湯。圖／高市觀光局提供

高雄市今年首度納入「米其林指南」的評鑑城市，今天星級名單揭曉，高雄共有「Liberte」及「承sho」榮獲一星殊榮，巧合的是，兩家餐廳都有日本淵源，且是國城建設第二代跨足經營的日系餐廳，作風相當低調，不易訂位。

高市觀光局指出，有「紅色美食聖經」之稱的2022年「米其林指南」23日公布高雄必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20間「物有所值」的美食店家入選。此外，眾所期待的星級名單今天放榜，高雄共有「Liberte」及「承sho」摘下一星。

高雄國城建設成立萬象餐飲公司，跨足經營「Liberte」及「承 Sho」。「承 Sho」隱身在豪宅建案內，十分低調與神祕，訂位不易。

Liberté是法語的自由之意，店名的意義是「想像力的馳騁，無疆無界的新滋味」，2017年在東京開店，2020在高雄揭開新篇章。官網指出，行政主廚武田健志先後在法國 Troisgros以及Le Jardin des Sens兩家米其林三星餐廳修業2年後返回日本。2012年在東京開設Liberté a Table de TAKEDA，獲評2013年米其林東京指南一星，連續5年保持米其林指南一星評價。

承Sho主廚藤本詳一。圖／高市觀光局提供
承Sho主廚藤本詳一。圖／高市觀光局提供
Liberté內部裝潢是簡約低調。圖／高市觀光局提供
Liberté內部裝潢是簡約低調。圖／高市觀光局提供
承Sho的招牌菜「野菜沙拉」。圖／高市觀光局提供
承Sho的招牌菜「野菜沙拉」。圖／高市觀光局提供

米其林 餐廳 東京

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