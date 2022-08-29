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只有6天！必勝客「3款大比薩199元」 還有滿700送700

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客本次推出夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇等3種口味大比薩優惠，每個199元。圖／必勝客提供
必勝客本次推出夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇等3種口味大比薩優惠，每個199元。圖／必勝客提供

為慶祝在台36週年，「必勝客」自8月30日至9月4日期間，限時推出「大比薩199元」慶祝優惠，最高現省396元。另外8月30日起，連續62天，還有「消費滿700送薯金幣＋700元兌換券」的優惠，堪稱必勝客史上最長的優惠促銷。

歡慶36週年，8月30日至9月4日期間，每日下午13:00，於PK雙饗卡APP參加快閃購活動，就可獲得「199元大比薩優惠兌換券」，憑券就可以用199元購買指定口味大比薩，每日限量1,000份，共計6,000份，口味採隨機發送，包含有「夏威夷大比薩」、「雙層美式臘腸大比薩」、「燻雞絲蘑菇大比薩」等3款經典口味，最高可省396元。

8月30日起至10月31日期間，連續62天，只要使用PK APP單筆消費滿700元，就送「700元商品兌換券」，再送「薯金幣（小）」1份，活動期間內不限次數，吃越多賺越多。11月14日前持商品兌換券，還可兌換「麻糬QQ球」、「BBQ烤雞」、「肉食派對拼盤」，總價值超過700元，優惠券也可透過APP輕鬆轉贈好友。

必勝客本次推出夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇等3種口味大比薩優惠，每個199元。圖／必勝客提供
必勝客本次推出夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇等3種口味大比薩優惠，每個199元。圖／必勝客提供

必勝客 快閃 夏威夷

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