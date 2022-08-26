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吳寶春×黑橋牌 聯名月餅中秋飄香

聯合報／ 記者羅建怡／台北即時報導
黑橋牌條子肉乾韶光系列禮盒，單條包裝肉乾搭配茶包及多樣零食，送禮、自用兩相宜。圖／黑橋牌提供
黑橋牌條子肉乾韶光系列禮盒，單條包裝肉乾搭配茶包及多樣零食，送禮、自用兩相宜。圖／黑橋牌提供

當肉品專家遇見「世界第一」，成就了今年中秋的新滋味。台南在地一甲子的肉品專家黑橋牌與世界第一麵包冠軍吳寶春合作推出中秋限量月餅，包括白玉肉酥Q餅、金沙肉鬆餅兩種口味，手工炒焙肉酥搭配多層次餅皮，豐富美味在口中層層綻放。

近幾年美食界時興雙強聯手，黑橋牌與吳寶春合作的「皓月雙星禮盒」即是其一。黑橋牌透露，早在聯名之前，對食材特別挑剔的吳寶春，就已經採用黑橋牌手炒肉酥，今年中秋更為黑橋牌獨家開發新口味。

其中，僅限黑橋牌門市獨家販售的「白玉肉酥Q餅」，黑橋牌手工焙炒製成的「手炒肉酥」，搭配屏東嚴選紅仁鴨蛋黃、彈牙的白玉麻糬、綿密的紅豆餡，包入吳寶春特製的多層次餅皮內，鹹甜口感交織出好滋味。另一款「金沙肉鬆餅」，餅內滿滿的黑橋牌手炒肉酥，與蛋黃、餅皮搭配，鬆香綿密，適合喜歡吃肉酥的食客。

此外，台南起家的黑橋牌，於中秋限定推出「香菜香腸」。嚴選彰化北斗在地生產且檢驗合格的香菜，製成香菜末，並灌製成香菜香腸，晉身中秋最具話題的烤肉品項。黑橋牌也提供了「隱藏版」吃法，只要在烤好的香菜香腸上，撒上些許新鮮香菜、花生粉，美味加分。

黑橋牌人氣商品「條子肉乾」，今年也推出單條新包裝。中秋首推「韶光─漫步禮盒」，內含經典原味、奢華黑豬燒肉兩種口味條子肉乾，以及黑醋栗莓果茶茶包，肉乾搭配果香茶超速配。

今年新品「香菜香腸」有隱藏版吃法推薦。圖／黑橋牌提供
今年新品「香菜香腸」有隱藏版吃法推薦。圖／黑橋牌提供
條子肉乾新推單條包裝。圖／黑橋牌提供
條子肉乾新推單條包裝。圖／黑橋牌提供
黑橋牌與吳寶春合作的「皓月雙星禮盒」是雙強代表作之一。圖／黑橋牌提供
黑橋牌與吳寶春合作的「皓月雙星禮盒」是雙強代表作之一。圖／黑橋牌提供

香菜 中秋 吳寶春

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